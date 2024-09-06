ITC запустит текстовую трансляцию презентации Apple

9 сентября в 20:00 по Киеву стартует традиционная осенняя презентация Apple, на которой покажут iPhone 16 и другие новинки — параллельно с официальной видеотрансляцией следить за ходом событий можно на нашем сайте в текстовой версии.

Окно с текстовой трансляцией будет отображаться внизу этой страницы (сейчас там можно увидеть отсчет времени до мероприятия).

Чего ожидать от осенней презентации Apple?

iPhone 16

Все модели новой линейки iPhone 16 могут получить мощный чип A18, который позволит внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта. Версии Pro и Pro Max будут отличаться большими экранами — 6,3″ и 6,9″ соответственно, а также новый 5-кратный телеобъектив для улучшения фотосъемки; а также настраиваемые кнопки действий и отдельную кнопку для фотосъемки.

Все модели могут получить порт USB-C для более быстрой зарядки и передачи данных, а дизайн, вероятно, останется похожим на предыдущие поколения, но с улучшениями в прочности.

Apple Watch Series 10

По слухам, Apple планирует представить более тонкую версию Apple Watch с большими экранами. Новые модели могут получить размеры 45 мм и 49 мм, что увеличит площадь дисплея примерно на 12%. Компания, вероятно, использует новую технологию изготовления корпуса с использованием смолы, что покрывает медь. Это позволит сделать логическую плату тоньше и улучшить водостойкость часов.

Apple также работает над функциями обнаружения гипертонии и апноэ сна, но их могут не успеть внедрить до запуска из-за технических сложностей.

Apple Watch Ultra 3

Вероятно, эта модель сохранит дизайн предшественника без существенных изменений. Однако Apple может оснастить часы новым процессором, который станет основой для будущих обновлений с использованием искусственного интеллекта. Есть предположение, что Apple Watch Ultra 3 получит новую технологию OLED-экрана с низким энергопотреблением, что может улучшить время работы от батареи. Как и в Series 10, здесь также могут появиться функции мониторинга артериального давления и обнаружения апноэ сна.

AirPods 4

Apple, по слухам, готовит две версии AirPods 4 с обновленным дизайном. Обе модели могут получить более короткие ножки, похожие на AirPods Pro, и порт USB-C вместо Lightning. Более дорогая версия может иметь активное шумоподавление, что ранее было доступно только в Pro-модели. Новые AirPods, вероятно, унаследуют чип H2 от AirPods Pro, что улучшит качество звука, увеличит время работы от батареи и обеспечит поддержку Bluetooth 5.3. В более дорогой версии также может появиться динамик в футляре для отслеживания через Find My.

iPad mini 7

Новый iPad mini может получить мощный чип A17 Pro, что значительно повысит его производительность. Ожидаются улучшения фронтальной и основной камер, а также поддержка более новых стандартов связи — Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Новое программное обеспечение

Apple, вероятнее всего, объявит даты выхода iOS 18 для iPhone, iPadOS 18 для iPad, watchOS 11 для Apple Watch и tvOS 18 для Apple TV. Эти обновления могут появиться уже через несколько дней после презентации. Новые версии операционных систем принесут пользователям свежие функции и улучшения в работе устройств, возможно, с акцентом на ИИ и повышение производительности.

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