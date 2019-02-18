Компания Patriot выпустила механическую игровую клавиатуру Viper V765 с RGB-подсветкой и двумя типами переключателей Kailh White/Red

Компания Patriot, специализирующаяся на выпуске памяти, твердотельных накопителей и игровой периферии, объявила о выпуске новой механической игровой клавиатуры Viper V765 RGB. Эта модель будет доступна в двух версиях – с щелкающими (clicky) переключателями Kailh White и с переключателями Kailh Red, вдобавок пользователь сможет настроить 103 программируемых макроклавиш, а также RGB-подсветку.

Корпус клавиатуры Viper V765 RGB с защитой от пыли и воды по стандарту IP56 выполнен из алюминия авиационного класса, а также оснащается магнитно-съемным упором для рук. Механическая клавиатура Viper V765 оснащена красными или белыми клавишами (Kailh White / Kailh Red), которые обеспечивают ощутимый щелчок и тактильные ощущения. По заявлению производителя, каждая клавиша была протестирована с более чем 80 миллионами нажатий, чтобы гарантировать максимальную долговечность и защиту от фиктивных нажатий (anti-ghosting).

Фирменное программное обеспечение позволяет детально настроить характер RGB-подсветки (16,8 миллионов цветов): 14 клавиш управления освещением, 10 различных вариантов управления реакцией светодиодов и многоуровневое регулирование яркости светодиодной подсветки. К примеру, чтобы установить подсветку клавиатуры, пользователь просто должен нажать клавишу «F12», выбрать профиль (нажав одну из пяти кнопок F1-F5), который он хочет настроить, и нажать на те клавиши, которые он хочет сделать цветными. Программное обеспечение позволяет пользователю индивидуально настроить 103 клавиши и сохранить до 5 различных профилей.

Согласно информации от Patriot, Viper V765 будет доступен на украинском рынке в начале марта и будет стоить около 2800 гривен. Таким образом теперь линейка игровых клавиатур производителя будет включать четыре модели: Viper V770 (RGB-подсветка и переключатели Kailh Red); Viper V765 (водо- и пыленепроницаемая клавиатура с RGB-подсветкой и двумя вариантами Kailh переключателей); Viper V760 (RGB-клавиатура с коричневыми Kailh переключателями); Viper V730 (LED-клавиатура с коричневыми Kailh переключателями).

Источник: Patriot