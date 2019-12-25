Компания Snap Inc купила украинский стартап AI Factory за $166 млн

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Американская компания Snap Inc купила стартап AI Factory с офисами в Украине за сумму $166 млн, сообщает издание AIN.UA со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подробности о сделке неизвестны. По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта сделка была направлена на выкуп долей остальных инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила порядка $200 млн. Сделка уже закрыта.

Напомним, что стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 млн. Компания основана в 2018 году и работала в стелс-режиме. У нее три офиса: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.

Компания занималась разработкой функции, которая в результате сделки была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.

По сути говоря, это технология дипфейка, которая разрешает пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или даже животными. В начале декабря некоторые французские пользователи получили доступ к тестовой версии этой функции. 18 декабря функция официально запустилась на iOS и Android.

Она работает в чатах между пользователями, для того, чтобы получить видео с собой и поделиться им с другом, нужно сделать селфи, затем выбрать из шаблонных гифок, которая нравится, и сервис вставит анимированное фото лица пользователя в выбранную гифку. Поверх анимированного сообщения можно добавить текст. Над разработкой этого сервиса украинская компания работала год.

Напомним, что в 2018 году Snap заплатила $8 млн за разработчика приложения для перекрашивания волос Teleport, стартап был основан 20-летним украинцем Владиславом Уразовым.

Источник: AIN.UA