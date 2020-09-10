Компания TP-Link обновила линейку Mesh-систем с поддержкой Wi-Fi 6

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В рамках выставки потребительской электроники IFA 2020 компания TP-Link представила три новые Mesh-системы с поддержкой Wi-Fi 6 – Deco X80-5G, Deco X73-DSL и Deco X96.

Первая Mesh-система TP-Link Deco X80-5G с поддержкой стандарта 5G предлагает доступ к мобильным сетям нового поколения со скоростью до 5 Гбит/с, минимальной задержкой 1 мс и увеличенной пропускной способностью. Первичная настройка занимает всего несколько минут — достаточно вставить в модуль SIM-карту 5G-оператора и указать базовую информацию. Общая скорость соединения достигает 6,0 Гбит/с (4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 1148 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц). Устройство справляется с воспроизведением видео в самом высоком разрешении, потоковой передачей данных и видеотрансляциями. Добавим, что Deco X80-5G совместим со всеми моделями Deco и поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

Deco X73-DSL стала первой Mesh-системой TP-Link, которая объединила преимущества стандарта Wi-Fi 6 и поддержку технологии VDSL. Deco X73-DSL обеспечивает передачу данных со скоростью до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Deco X73-DSL способна обеспечить приемлемый уровень сигнала для более чем 200 подключенных устройств, а благодаря поддержке технологий VoIP и DECT (с доступом через приложение Deco) возможна реализации системы бесперебойной интернет-телефонии.

Главные преимущества модели Deco X96 – работа в трех дипазонах Wi-Fi, поддержка Wi-Fi 6 и общая скорость соединения до 7800 Мбит/с. Устройство позиционируется как решение для создания беспроводной сети с большим количеством подключенных устройств, которые выполняют ресурсоемкие задачи, включая сетевые игры и просмотр потокового видео в высоком качестве. Всего к Deco X96 можно подключить до 200 гаджетов.

О доступности и стоимости Mesh-систем TP-Link Deco X80-5G, Deco X73-DSL и Deco X96 на украинском рынке будет сообщено дополнительно.

Источник: TP-Link