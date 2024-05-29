Компьютер D-17b с баллистической ракеты Minuteman 1 1962 года был первым настильным ПК

Какой компьютер можно считать настольным? Пожалуй, достаточно компактный, чтобы его можно было разместить на столе. Ютубер Alexander the ok считает таковым D-17b, который отвечал за наведение баллистических ракет Minuteman 1, а затем был передан университетам США.

В конце 1960-х годов компьютеры из списанных ракет Minuteman 1 были переданы университетам и другим научно-исследовательским учреждениям бесплатно. К тому времени ракета Minuteman 1 постепенно сворачивалась в пользу Minuteman 2. Компьютеры внутри этих ракет были совсем не похожи на шкафы, занимающие всю комнату — его мог поднять один человек. Он имел цилиндрический формфактор.

Именно наведение было первоначальным предназначением этих вычислительных машин. До появления GPS ракеты полагались исключительно на инерциальную навигацию, благодаря гироскопам и акселерометрам, показания которых использовались в уравнениях траекторий наведения, которые D-17b вычислял, буквально и переносно, на лету.

Ракета Minuteman 1 была не такой большой: 17 м в высоту и 1,7 м в самом широком месте. Диаметр секции наведения ракеты, в которой находился D-17b составлял 75 см в поперечнике и 80 см в высоту. Конечно, он больше, чем обычный настольный ПК, но его точно можно поставить на стол.

Компьютер весил 28 кг и был смонтирован в двенадцатиугольном шасси высотой 54 см и шириной 74 см. Вся логика, синхронизация и ввод-вывод контролировались 75 отдельными печатными платами. Все это были дискретные компоненты, не было интегральных схем. Другими словами, этот компьютер не имел процессора. D-17b содержал небольшое количество транзисторов и достаточно большое количество диодов и резисторов. Само понятие транзистора тогда было новым, стремление к надежности диктовали использовать наименьшее возможное количество транзисторов, около 1500 в целом.

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Другим важным компонентом был магнитный жесткий диск . Первым коммерческим жестким диском был IBM 350 весом 1 тонна, выпущенный за пять лет до D-17b. Таким образом, устройство памяти D-17b было выдающимся достижением миниатюризации. Неизвестно, сколько данных содержал накопитель.

Компьютер D-17b был выдающимся достижением 1962 года и не был дешевым. По сегодняшнему курсу он стоил примерно $2 млн — передать их бесплатно было неслыханной щедростью. Один D-17b можете увидеть в музее истории компьютеров в Маунтин-Вью, Калифорния, другой выставлен в музее в Монтане.

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Источники: Tom`s Hardware, Wikipedia

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