Компьютер с кофейной машиной — не надо отрываться от игры, чтобы поджарить зерна и приготовить кофе

На YouTube-канале Nerdforge показали полнофункциональный настольный компьютер с кофеваркой, кофемолкой и обжаривателем зерен. Владелец ПК сможет получить свежий кофе с молоком не вставая из-за стола — устройство очень быстро поджарит, обмелет и приготовит напиток.

Норвежские ютуберы Мартина и Ханси из Nerdforge известны интересными и сложными ремесленными проектами — Мартина даже изготовила себе отсутствующий мизинец на левой руке. Создание компьютера-кофейни заняло у них большую часть апреля. Кроме механизма помола, жарки и приготовления кофе, они выполнили внутреннее и внешнее оформление корпуса Corsair 1000D деревом.

Устройство было создано вокруг кофейной системы, компьютерные компоненты и визуальное оформление остались за кулисами. Чтобы избежать универсальных решений, которые разработчики считали некачественными, готовые кофемолку и кофеварку было разобрано и подключено к Arduino для управления и синхронизации. Система также имела датчики, которые в частности гарантировали, что чашка для кофе есть в устройстве во время наливания кофе. Компьютер включает процессор Intel i7-14700K и видеокарту NVIDIA RTX 4070 Ti, поэтому играть на нем тоже приятно.

Комментаторы обратили внимание на несколько потенциальных недостатков сборки, в основном связанных с сочетанием пищевых продуктов и компьютерных компонентов. Подобная конструкция, кажется, ведет к чрезмерной влажности и теплу в корпусе. Впрочем, проблему решает воздушная система охлаждения компьютера, которая эффективно держит горячий воздух подальше от компонентов ПК.

Еще одно опасение — накопление пыли в компьютере. Но Мартина взяла на себя обязательство использовать компьютер для ежедневного приготовления кофе и сделать обзор устройства в будущем. Впоследствии энтузиасты осветят в Instagram ежедневное использование устройства и любые изменения, которые придется сделать.

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Источник: Tom’s Hardware

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