Новости Технологии 14.07.2025 comment views icon

Конфеты из воздуха — китайцы превращают CO₂ в пищу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Конфеты из воздуха — китайцы превращают CO₂ в пищу

Китайские исследователи из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии в составе Китайской академии наук (CAS) разработали инновационный метод преобразования метанола в сахар. 

Этот метод, связанный с улавливанием CO₂, в будущем может способствовать производству продуктов питания. Традиционное выращивание сахарной свеклы или тростника требует отведения под это больших территорий и потребляет значительные объемы воды, в отличие от нового метода, предложенного китайскими учеными. Ученые использовали ферменты для преобразования метанола, полученного из промышленных выбросов, а также путем химической обработки CO₂, в сложные сахара.

«Искусственное преобразование углекислого газа в продукты питания и химикаты является многообещающей стратегией решения как экологических, так и демографических проблем, одновременно способствуя достижению углеродной нейтральности», — подчеркивают китайские исследователи. 

Система не только производит сахарозу, но и может быть адаптирована под производство других важных углеводов, в частности, фруктозы и крахмала. Эти разработки знаменуют важный шаг к производству продуктов непосредственно из химикатов, минуя традиционное сельское хозяйство.

В своем исследовании ученые использовали биотрансформацию in vitro, метод, который позволяет создавать полезные молекулы при отсутствии живых организмов с помощью ферментов. Хотя Китай способен выращивать как сахарную свеклу, так и тростник, страна до сих пор ежегодно импортирует около 5 млн тонн сахара для удовлетворения потребностей, которые составляют 15 млн тонн в год.

Цукерки з повітря — китайці перетворюють CO₂ на їжу
Бюллетень науки

Изменения климата оказывают все большее давление на сельское хозяйство в Китае и по всему миру. Поэтому китайские исследователи ищут более эффективные и масштабируемые альтернативы создания продуктов питания.

В 2021 году другая группа китайских исследователей из Далянского института химической физики разработала низкотемпературный метод преобразования CO₂ в метанол. Это открыло путь к преобразованию углеродных отходов в сырье для производства ценных химических веществ, таких как сахара.

Опираясь на этот успех, команда исследователей из Тяньцзиньского института разработала высокоэффективный способ преобразования метанола в сахара с помощью серии быстрых низкоэнергетических химических реакций. Они достигли уровня преобразования в впечатляющие 86%. 

«В этом исследовании было создано несколько платформ для преобразования низкоуглеродных молекул, которые могут быть получены путем химического восстановления CO₂ или химико-биологической конверсии промышленных отходов, высокоуглеродные (C≥12) сахара», — отмечают исследователи. 

Эта система не только впервые синтезировала сахарозу с использованием метанола, но и производила крахмал, потребляя меньше энергии, чем предыдущие методы. Как утверждают китайские исследователи, этот подход может быть применен для широкого спектра сложных сахаров, а не только тех, что используются для подслащивания.

С помощью этой же системы исследователи смогли синтезировать фруктозу, амилозу, амилопектин, целобиозу и целоолигосахариды — углеводы, используемые не только в пищевой промышленности, но и в фармацевтике и других отраслях промышленного производства. Между тем ученые отметили, что для масштабирования технологии необходимы дополнительные исследования Они планируют повысить эффективность ферментов и сделать систему более стабильной и надежной для промышленного применения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Bulletin

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

Windows 12 подождет — Microsoft объявила Windows 11 25H2
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Ученые нашли «выключатель холестерина» — это может спасти миллионы жизней
В Steam массово продают ворованные инди-игры — один из пользователей предлагает более 70 «новых» релизов
Microsoft заменила работников ИИ и сэкономила $500 млн
Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года
Исследователи улучшили добычу золота из старой электроники
Sony объявила бесплатную раздачу Diablo 4 на 15-ю годовщину PS Plus
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Разработчик из Черкасс создал программу-клон Резерв+, чтобы избежать проблем с ТЦК и подзаработать
Палестинцев «переселят» из Газы с помощью токенизации
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта
Starlink на минималках: дирижабли Sceye будут раздавать интернет с высоты 20 км
Новый тест отличает текст ИИ с точностью 96% и 1% погрешности, — Мичиганский университет
Ученые составили топ увлажняющих напитков — вода не на первом месте
Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец
Суперточные кубиты: в Оксфорде уменьшили ошибки квантовых компьютеров до 1 на 6,7 млн
Первое сообщение о XRING O2 — Xiaomi создает универсальный чип для смартфонов, часов и авто
Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
Представлен Vivo X Fold5 — самый легкий складной смартфон с емкой батареей по цене от $975
Криптомайнинг не умер: до 2032 ожидается среднегодовой рост на 7,8%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить