Деревья инжира превращают CO₂ в камень и делают сами для себя удобрения, — исследования

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Ученые из США, Кении, Австрии и Швейцарии в рамках нового исследования подтвердили, что инжир способен поглощать CO₂ и эффективно сохранять его в собственном стволе и почве вокруг.

Исследователи обнаружили, что инжир образует в стволе и почве вокруг отложения, похожие на известняк, обеспечивающие прочный барьер для удержания углерода. Результаты нового исследования указывают, что некоторые фиговые деревья на территории Кении поглощают CO₂ и блокируют его, образуя карбонат кальция.

Эти деревья оказались одними из первых фруктовых деревьев, использующих оксалатно-карбонатный процесс. Они не просто поглощают CO₂ и используют его в качестве строительного материала, как большинство деревьев, а хранят его в твердой минеральной форме, глубоко в стволах и почве вокруг.

Некоторые деревья используют CO₂ для образования оксалата кальция. После того, как часть таких деревьев умирает и разлагается, микробы и грибки превращают оксалат кальция в карбонат. Он не только дольше сохраняет углерод, но и делает почву вокруг дерева более щелочной и богатой питательными веществами.

«Мы уже давно знаем об оксалатно-карбонатном пути, но его потенциал для связывания углерода до сих пор не был в полной мере учтен. Если мы сажаем деревья для агролесоводства, учитывая их способность накапливать CO₂ в форме органического углерода, одновременно производя продукты питания, мы могли бы выбрать деревья, которые обеспечивают дополнительную выгоду, также связывая неорганический углерод в форме карбоната кальция», — отмечает один из авторов исследования, старший преподаватель Цюрихского университета доктор Майк Роули.

Исследователи из Университета Чжэцзян, Найробийского технического университета Кении, Лесного университета Садхана, Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, Калифорнийского университета в Дэвисе и Невшательского университета исследовали три вида фиговых деревьев, растущих в округе Самбуру в Кении.

Они определили, на каком расстоянии от дерева образуется карбонат кальция и исследовали колонии микробов, участвующих в этом процессе. По результатам синхротронного анализа на устройстве в Стэнфордском университете они установили, что карбонат кальция образуется как на внешней части ствола дерева, так и в более глубоких древесных слоях.

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«По мере образования карбоната кальция почва вокруг дерева становится более щелочной. Карбонат кальция образуется как на поверхности дерева, так и внутри его структур, вероятно, по мере того, как микроорганизмы разлагают кристаллы на поверхности, а также глубже проникают в дерево. Это показывает, что неорганический углерод накапливается в древесине глубже, чем мы предполагали ранее», — добавляет Майк Роули.

Из всех трех видов инжира, которые изучались исследователями, фикус Вейкфилда наиболее эффективно связывал CO₂ в форме карбоната кальция. Сейчас исследователи планируют оценить перспективность этого вида инжира в агролесоводстве, количественно определив его потребность в воде, а также урожайность. Кроме этого ученые хотят провести более тщательный анализ того, сколько CO₂ может поглощаться при различных условиях.

Большинство исследований относительно оксалатно-карбонатного пути проводилась в тропиках и касалась деревьев, не дающих съедобных плодов. Первым деревом, которое, как выяснилось, использует оксалатно-карбонатный метод, оказалось ироко (Milicia excelsa). За свою жизнь это дерево способно похоронить в почве до тонны карбоната кальция.

«Уже обнаружено множество видов деревьев, способных образовывать карбонат кальция. Но мы считаем, что их гораздо больше. Это означает, что оксалатно-карбонатный путь может быть значительной, но пока неизученной возможностью для снижения выбросов CO₂ при посадке деревьев для лесного хозяйства или выращивания фруктов», — подчеркнул Майк Роули.

Источник: SciTechDaily

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