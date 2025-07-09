Новости Наука и космос 09.07.2025 в 17:01 comment views icon

Деревья инжира превращают CO₂ в камень и делают сами для себя удобрения, — исследования

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Деревья инжира превращают CO₂ в камень и делают сами для себя удобрения, — исследования
Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Ученые из США, Кении, Австрии и Швейцарии в рамках нового исследования подтвердили, что инжир способен поглощать CO₂ и эффективно сохранять его в собственном стволе и почве вокруг.

Исследователи обнаружили, что инжир образует в стволе и почве вокруг отложения, похожие на известняк, обеспечивающие прочный барьер для удержания углерода. Результаты нового исследования указывают, что некоторые фиговые деревья на территории Кении поглощают CO₂ и блокируют его, образуя карбонат кальция.

Эти деревья оказались одними из первых фруктовых деревьев, использующих оксалатно-карбонатный процесс. Они не просто поглощают CO₂ и используют его в качестве строительного материала, как большинство деревьев, а хранят его в твердой минеральной форме, глубоко в стволах и почве вокруг. 

Некоторые деревья используют CO₂ для образования оксалата кальция. После того, как часть таких деревьев умирает и разлагается, микробы и грибки превращают оксалат кальция в карбонат. Он не только дольше сохраняет углерод, но и делает почву вокруг дерева более щелочной и богатой питательными веществами. 

«Мы уже давно знаем об оксалатно-карбонатном пути, но его потенциал для связывания углерода до сих пор не был в полной мере учтен. Если мы сажаем деревья для агролесоводства, учитывая их способность накапливать CO₂ в форме органического углерода, одновременно производя продукты питания, мы могли бы выбрать деревья, которые обеспечивают дополнительную выгоду, также связывая неорганический углерод в форме карбоната кальция», — отмечает один из авторов исследования, старший преподаватель Цюрихского университета доктор Майк Роули. 

Исследователи из Университета Чжэцзян, Найробийского технического университета Кении, Лесного университета Садхана, Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, Калифорнийского университета в Дэвисе и Невшательского университета исследовали три вида фиговых деревьев, растущих в округе Самбуру в Кении. 

Они определили, на каком расстоянии от дерева образуется карбонат кальция и исследовали колонии микробов, участвующих в этом процессе. По результатам синхротронного анализа на устройстве в Стэнфордском университете они установили, что карбонат кальция образуется как на внешней части ствола дерева, так и в более глубоких древесных слоях. 

«По мере образования карбоната кальция почва вокруг дерева становится более щелочной. Карбонат кальция образуется как на поверхности дерева, так и внутри его структур, вероятно, по мере того, как микроорганизмы разлагают кристаллы на поверхности, а также глубже проникают в дерево. Это показывает, что неорганический углерод накапливается в древесине глубже, чем мы предполагали ранее», — добавляет Майк Роули. 

Из всех трех видов инжира, которые изучались исследователями, фикус Вейкфилда наиболее эффективно связывал CO₂ в форме карбоната кальция. Сейчас исследователи планируют оценить перспективность этого вида инжира в агролесоводстве, количественно определив его потребность в воде, а также урожайность. Кроме этого ученые хотят провести более тщательный анализ того, сколько CO₂ может поглощаться при различных условиях. 

Большинство исследований относительно оксалатно-карбонатного пути проводилась в тропиках и касалась деревьев, не дающих съедобных плодов. Первым деревом, которое, как выяснилось, использует оксалатно-карбонатный метод, оказалось ироко (Milicia excelsa). За свою жизнь это дерево способно похоронить в почве до тонны карбоната кальция. 

«Уже обнаружено множество видов деревьев, способных образовывать карбонат кальция. Но мы считаем, что их гораздо больше. Это означает, что оксалатно-карбонатный путь может быть значительной, но пока неизученной возможностью для снижения выбросов CO₂ при посадке деревьев для лесного хозяйства или выращивания фруктов», — подчеркнул Майк Роули. 

Источник: SciTechDaily

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

Популярные новости

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил чип Xring O1 — возможности ноутбука и большой аккумулятор
AMD Ryzen 5 9600X3D «засветился» в сети — 6 ядер Zen 5 и 102,5 МБ кэша
«Я уже знаю, где спрятаны тела»: новый трейлер «Уэнсдей» возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
«Снести» Xbox и Copilot: Windows 11 25H2 позволит удалять системные приложения
Трейлер «2000 метров до Андреевки» — новая документалка от создателей «20 дней в Мариуполе» об ожесточенных боях под Бахмутом
Бои на Луне и хакерские головоломки — смотрим геймплей Sci-Fi экшена Pragmata от Capcom
«28 лет спустя» побил рекорд франшизы в первые выходные проката
«Одна из лучших работ Кодзимы»: Death Stranding 2 стартовала на Metacritic с 90/100
Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне
Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Натуральные растительные экстракты удаляют до 90% микропластика из воды, — исследования
Вайб-кодинг обогащает: программист продал стартап за $80 млн, а создал его всего за полгода
Первый тизер Sci-Fi сериала «Нейромант» от Apple — по киберпанковому роману Уильяма Гибсона
Китайские студенты обходят детекторы ИИ… искусственным интеллектом — поскольку те обозначают реальные тексты, как сгенерированные
Акции Coinbase побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам
30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным
Sony представила флагманский телевизор Bravia 8 II QD-OLED и более доступные Bravia 5 и 2 II
Spotify зазвучал в Instagram — в Stories можно прослушать треки без перехода
Темное фэнтези от создателей The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III и новая My Hero Academia — все анонсы с летнего шоукейса Bandai Namco
Внезапно: в титрах Death Stranding 2 увидели упоминание о Nintendo
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить