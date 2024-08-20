Конкурент Citroen и Volkswagen: Dongfeng Nammi Box выходит на европейский рынок с ценой €23 тыс.

Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor выпустил в Европе свой новый недорогой электромобиль Dongfeng Nammi Box. Это будет один из самых дешевых электромобилей в Европе, призванный конкурировать с местными брендами, такими как Volkswagen и Citroen.

Dongfeng является одним из старейших и крупнейших автопроизводителей Китая. Это был второй государственный автомобильный бренд, основанный после FAW. Учитывая новые пошлины ЕС на китайский импорт электромобилей, Nammi Box может стать одним из первых автомобилей, которые компания будет производить на потенциальном заводе Dongfeng в Италии. Переговоры между Dongfeng и итальянским правительством находятся «на продвинутой стадии». Завод мог бы помочь автопроизводителю избежать высоких пошлин и предлагать свои авто по более низким ценам.

Dongfeng Nammi Box — это компактный электрический хэтчбек, изготовленный на базе собственной платформы Dongfeng S3. Автомобиль комплектуется одним электродвигателем мощностью 94 л.с. Электромобиль имеет 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, 5-дюймовую цифровую панель приборов и беспроводную зарядку для смартфонов. Интересной особенностью дизайна является способность передних сидений откидываться ровно, чтобы их можно было использовать как импровизированные кровати.

Dongfeng Nammi Box предлагается в Европе только в одной комплектации с батареей емкостью 42,3 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 310 км (WLTP). Несмотря на то, что в Китае доступен вариант батареи меньшего размера (31,5 кВтч), не ожидается, что он будет предлагаться в Европе.

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Сейчас электромобиль доступен для резервирования в Швейцарии по цене от 21990 швейцарских франков (примерно €23000 или $25500). Например, конкурирующий местный электромобиль Citroen e-C3, который сейчас является одним из самых дешевых электромобилей в продаже в Европе с батареей емкостью 44 кВтч и запасом хода 320 км, предлагается за €24640 или $27300.

Кроме того, премиальный бренд Dongfeng Voyah планирует выпустить новый электрический внедорожник Zhiyin на экспорт в следующем месяце. Об этом сообщил генеральный директор Лу Фан.

Источник: electrek