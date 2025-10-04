Новости Кино 04.10.2025 comment views icon

"Константин 2": Киану Ривз написал новый сценарий фильма и предлагает его DC

"Константин 2": Кіану Рівз написав новий сценарій фільму і пропонує його DC

Киану Ривз поделился новостями о фильме «Константин 2» и рассказал, что новую версию сценария уже можно передать студии DC. И фанаты надеются, что на этот раз ее таки одобрят.

Джон Константин — это оккультный детектив и экзорцист из комиксов DC. После громкого успеха «Матрицы» Ривз сыграл этого персонажа в фильме «Константин: Повелитель тьмы» 2005 года, который впоследствии стал культовым. С тех пор прошло 20 лет, и фанаты не прекращают требовать продолжения. Сам актер не раз говорил, что хотел бы вернуться к этой роли.

Во время промо нового фильма Good Fortune Киану Ривз рассказал в интервью Fandango, что получил новую версию сценария «Константина 2» и планирует показать ее студии DC.

«Да, держим кулаки, — сказал звезда «Джона Вика«. — Появился еще один вариант сценария. Мы ждем. Отнесем его в студию. Надеюсь, он им тоже понравится».

Хотя это короткий комментарий, но он звучит значительно оптимистичнее, чем предыдущие новости от Питера Стормаре, который играл Люцифера в первой части и должен вернуться в сиквеле. В мае актер говорил:

«Было много метаний, потому что, как я понимаю, Киану не слишком доволен сценариями. Первая часть сначала не имела успеха, но со временем стала настоящей культовой лентой. Теперь студии хотят, чтобы в продолжении были летающие машины, акробатика и драки — все как в блокбастерах».

По словам Стормаре, Ривз совсем не хочет, чтобы новый «Константин 2» превратился в экшен.

«Киану говорит: «Я уже сделал Джона Уика. Этот фильм духовный. Это история о демонах и обычных людях. И я хочу, чтобы так и осталось.» Мы даже говорили о том, что я хотел бы показать Бога в человеческом образе, в черном костюме, похожем на Люцифера из первого фильма. Я стал старше на 12 лет, поэтому повторить все точно не получится, но Киану хочет, чтобы продолжение оставалось очень близким к оригиналу».

В феврале Ривз сам подтвердил, что уже имел встречу с руководством DC Studios.

«Мы пытаемся снять этот фильм уже более десяти лет. Недавно мы наконец-то составили историю и презентовали ее DC Studios, и они сказали: «Хорошо». Так что теперь мы пытаемся написать сценарий», — рассказал тогда актер в комментарии для Inverse.

Впрочем, пока нет никаких гарантий, что DC Studios одобрит новую версию сценария. Соруководители студии Джеймс Ганн и Питер Саффран не включали «Константина 2» в официальный список проектов обновленной киновселенной DCU. Так что пока что фильм остается на грани возможного.

И все же Ривз намекнул, что если продолжение таки снимут, действие будет разворачиваться в той же реальности, что и оригинал.

«Мы не отходим от первого фильма», — заверил актер и в шутку добавил: «Джона Константина снова ждут новые пытки».

Его слова перекликаются с комментарием продюсера Лоренцо ди Бонавентуры, который в сентябре 2024 года отметил, что сценарий уже существует, но он даже боится его читать.

Итак, фанаты «Константина» получили очередную надежду — Киану Ривз активно двигает продолжение вперед. Если студия DC одобрит сценарий, фильм может стать не просто сиквелом, а возвращением к более глубокому, атмосферному кино о борьбе добра и зла, которое фанаты полюбили еще в 2005-м.

Источник: ign

