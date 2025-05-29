Трейлер комедии об обмене телами «Good Fortune» — с Киану Ривзом в роли ангела-неудачника

Вышел первый трейлер комедии Lionsgate «Good Fortune» со звездой «Джона Уика» Киану Ривзом, Сетом Рогеном и Азизом Ансари в главных ролях.

В центре сюжета — ангел-неудачник Габриэль (Ривз), который ищет смысл в своем существовании и в конце концов решает спасти хоть одну потерянную душу, нацелившись на обычного менеджера Арджу (Агари), который имеет довольно материалистический взгляд на жизнь. Чтобы доказать обратное, Габриэль меняет его телами с бизнесменом Джеффом (Роген), но, кажется, что-то идет не так, поскольку Арджу его новая богатая жизнь вполне устраивает.

Ансари, прежде всего известный, как комик, дебютирует в «Good Fortune» как режиссер и сценарист, помимо исполнения главной актерской роли. В интервью Entertainment Weekly он рассказал, что надеется, что «Good Fortune» ознаменует возвращение комедий с рейтингом R в кинотеатры.

Среди остального актерского состава появляются Сандра О, которая сыграла коллегу Габриэля ангела Марту, и Кеке Палмер.

Премьера фильма «Good Fortune» назначена на 17 октября.

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Среди других проектов Lionsgate, которые дебютируют в этом году: несколько проблемная «Балерина» с Аной де Армас (6 июня) и экранизация романа Стивена Кинга «Длинная прогулка» от режиссера «Голодных игр» (12 сентября).

Напомним, что в апреле Lionsgate официально объявила о разработке «Джон Уик 5», который покажет «совершенно новую историю», не связанную с Высоким столом. Киану Ривз вернется к роли, несмотря на свою, казалось бы, смерть в предыдущем фильме. Также студия анонсировала разработку мультфильма-приквела с озвучкой Ривза, живой» спинофф о слепом убийце Кейне и сериальный спиноф «Джон Уик: Under the High Table».