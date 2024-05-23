Команда телескопа «Евклид» опубликовала пять новых изображений космоса, которые демонстрируют множество небесных объектов в беспрецедентных деталях. «Евклид» называют детектором «темной вселенной», поскольку его основная миссия — исследовать два самых загадочных элемента пространства: темную энергию и темную материю (темное вещество).

Темная энергия — это обозначение силы, которая вызывает ускорение расширения Вселенной, темное вещество — это форма материи, которая фактически невидима, поскольку не взаимодействует со светом. Это не обычное вещество, состоящее из электронов, протонов и нейтронов.

Эта невидимая темная вселенная является большой проблемой для ученых, поскольку считается, что темная энергия составляет около 68% всей материи Вселенной, тогда как темное вещество составляет около 27% — вместе они составляют 95% материи Вселенной, а то, что видят люди — только 5%. Ожидается, что «Евклид» сможет исследовать эти загадочные субстанции. Новые изображения являются частью ранних наблюдений телескопа.

Пять новых изображений, опубликованных командой «Евклида» по меньшей мере в четыре раза четче тех, которые сделаны наземными телескопами. Охватывая огромные участки неба, они также отличаются непревзойденной глубиной, поскольку Евклид всматривается далеко в далекую Вселенную с помощью 600 МП камеры, которая наблюдает за небесными целями в видимом свете, а также спектрометра ближнего инфракрасного диапазона.

На одном из фото изображено Abell 2390, гигантское скопление галактик, похожих на Млечный Путь и расположенных на расстоянии примерно 2,7 млрд световых лет от Земли в созвездии Пегаса.

Изображение содержит потрясающие 50 000 галактик в крупных деталях и показывает «внутрикластерный свет», который исходит от звезд в Abell 2390. Это звезды, которые были вырваны со своих мест из-за сильного гравитационного взаимодействия с другими галактиками в скоплении. Этот внутрикластерный свет также может помочь обнаружить распределение темного вещества.

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Особый интерес для ученых, исследующих темную материю, будут представлять фоновые дуги и искривленные завихрения на этом изображении. Они представляют свет от далеких галактик, который гравитационно «линзируется» или деформируется под влиянием темной материи, расположенной между самими галактиками и «Евклидом». Это искривление далеких галактик можно увидеть в нижней части изображения.

Новая серия фото также включает вид другого скопления галактик, Abell 2764, расположенного примерно в 1 млрд световых лет от Земли в плотной области космоса.

Звезды в пределах Млечного Пути, которые находятся гораздо ближе к телескопу, также видны, и из-за их относительной близости они кажутся невероятно яркими. Эта конкретная звезда, V*BP-Phoenicis, на самом деле настолько яркая на ночном небе, что ее почти можно увидеть невооруженным глазом.

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Другие фото «Евклида» содержат, в частности, группу галактик Дорадо, расположенную примерно в 62 млн световых лет; галактику галактики NGC 6744; Мессье 78, «звездные ясли», расположенные примерно в 1300 световых лет в созвездии Ориона.

Источник: Space.com