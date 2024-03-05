Новости Наука и космос 05.03.2024 в 10:38 comment views icon

Телескоп Уэбба «заглянул» в самую отдаленную из известных галактик — она существовала, когда Вселенной было всего 430 млн лет

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Впервые галактику GN-z11 обнаружил телескоп Хаббл, а ныне его последователь, космический телескоп им. Джеймса Уэбба, отыскал там еще и сверхмассивную черную дыру (тоже самую отдаленную из известных нам черных дыр).

«Мы увидели чрезвычайно плотный газ, который часто встречается вблизи сверхмассивных черных дыр», — объяснил исследователь Роберто Майолино из Кавендиской лаборатории и Института космологии Кембриджа. «Это были первые четкие признаки того, что GN-z11 содержит черную дыру, которая поглощает материю».

Команда также обнаружила признаки ионизированных химических элементов, которые обычно наблюдаются вблизи аккреционных дисков сверхмассивных черных дыр, а также мощные толчки ветра, которые выбрасывает галактика (обычно, они вызваны процессами, связанными с интенсивным ростом сверхмассивных черных дыр). В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что GN-z11 содержит сверхмассивную черную дыру в 2 миллиона солнечных масс в очень активной фазе поглощения материала (чем объясняется ее чрезвычайная яркость).

Телескоп Вебба «зазирнув» у найвіддаленішу з відомих нам галактик — вона існувала, коли Всесвіту було всього 430 млн років
В правом нижнем углу изображения, сделанного с помощью NIRCam телескопа Уэбба, можно увидеть галактику GN-z11 и компактный объект, цвета которого соответствуют цветам аккреционного диска, окружающего черную дыру. Источник: NASA

Еще одна группа, изучавшая данные ближнего инфракрасного спектрометра телескопа Уэбба, отыскала газообразный сгусток гелия в гало, окружающем GN-z11.

«Тот факт, что мы не видим ничего другого, кроме гелия, свидетельствует о том, что этот сгусток должен быть достаточно нетронутым», — говорит Майолино. «Это то, что предполагали теории и симуляции в отношении особо массивных галактик из этих эпох — что в гало должны остаться карманы нетронутого газа, которые могут разрушаться и формировать звездные скопления Населения III».

Поиск никогда ранее не виданных звезд Населения III — гипотетической популяции чрезвычайно массивных и горячих звезд, возникших в самом начале существования Вселенной — одна из важнейших целей современной астрофизики. Их ожидаемый признак — наличие ионизированного гелия и отсутствие химических элементов тяжелее гелия.

Источник: NASA

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