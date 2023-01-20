Крупнейший водородный лайнер ZeroAvia Dornier 228 совершил 10-минутный полёт

Компания ZeroAvia подняла в небо самый большой в мире водородно-электрический самолёт, тем самым сделав шаг вперед к устойчивой авиации.

19-местный двухмоторный самолёт Dornier 228 оснащён прототипом водородно-электрической силовой установки, которая работает на «сжатом газообразном водороде, произведённом с помощью местного электролизера». Тестовая конфигурация включала две батареи топливных элементов и литий-ионные аккумуляторы, размещённые в кабине для испытаний. Однако для коммерческого использования они будут перемещены во внешнее хранилище, чтобы освободить место для сидения. Кроме того, водородно-электрическая силовая установка была объединена со стандартным двигателем Honeywell TPE-331 на правом крыле. Он служил для обеспечения дополнительной мощности во время взлёта, а также для страховки в целях безопасности.

Самолёт Dornier 228 совершил 10-минутный полет из аэропорта Котсуолд в Великобритании. Его разработка ведётся в рамках проекта HyFlyer II – финансируемой государством программы исследований и разработок, направленной на то, чтобы сделать небольшие пассажирские самолёты более безопасными для окружающей среды.

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ZeroAvia заявляет, что в этом году она собирается сертифицировать технологию, а к 2025 году планирует запустить коммерческие маршруты на её основе. Компания также работает над программой силовых агрегатов мощностью 2–5 МВт, которая позволит масштабировать технологию для самолетов вместимостью до 90 мест. Цель состоит в том, чтобы расширить производство узкофюзеляжных самолетов в следующем десятилетии. Добавим, Amazon инвестировала в компанию в рамках своего фонда Climate Pledge Fund.

Источник: Engadget