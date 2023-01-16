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Крупный пакет британской военной помощи: танки Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog, GMLRS и многое другое

Крупный пакет британской военной помощи: танки Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog, GMLRS и многое другое

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник рассказал о дальнейшей военной поддержке Украины, подтвердил поставку 14 танков Challenger 2 и изложил ряд других деталей.

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«Сегодня я могу объявить о наиболее значительном на сегодняшний день пакете боевой мощи для ускорения успеха Украины. Это включает в себя эскадрилью танков Challenger 2 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал Уоллес в парламенте.

В пакет входят:

  • 14 танков Challenger 2
  • 30 САУ AS90 (8 в первой партии)
  • 100 бронемашин, включая бронетранспортеры Bulldog
  • 100 000 артиллерийских выстрелов
  • Сотни “более сложных ракет”, включая управляемую реактивную систему залпового огня (GMLRS), противовоздушную оборону Starstreak, ракеты ПВО средней дальности
  • Средства преодоления минных полей и создания переправ
  • Несколько десятков «беспилотных авиационных комплексов» для поддержки артиллерии
  • Запчасти для восстановления более чем 100 танков и БТР

Challenger 2 – основной британский танк, в максимальном оснащении весящий 75 т и использующий, в отличие от других современных моделей нарезное орудие.

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Challenger 2

FV430 Mk3 Bulldog – гусеничный бронетранспортер, защищающий от пуль и осколков двух членов экипажа и 10 десантников, снабженный динамической защитой и пулеметом L7 (7,62 мм)

FV430 Mk3 Bulldog

AS90 – основная самоходная 155-мм гаубица британской армии, заменившая собой все остальные модели, включая американские M109 с дальностью стрельбы до 30 км и дополнительным пулеметом.

AS90

В интернете появилось много сообщений о новом пакете помощи Великобритании, наша информация базируется на данных агентства Reuters и Андрея Ермака.


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