Крупный пакет британской военной помощи: танки Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog, GMLRS и многое другое

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник рассказал о дальнейшей военной поддержке Украины, подтвердил поставку 14 танков Challenger 2 и изложил ряд других деталей.

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«Сегодня я могу объявить о наиболее значительном на сегодняшний день пакете боевой мощи для ускорения успеха Украины. Это включает в себя эскадрилью танков Challenger 2 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал Уоллес в парламенте.

В пакет входят:

14 танков Challenger 2

30 САУ AS90 (8 в первой партии)

100 бронемашин, включая бронетранспортеры Bulldog

100 000 артиллерийских выстрелов

Сотни “более сложных ракет”, включая управляемую реактивную систему залпового огня (GMLRS), противовоздушную оборону Starstreak, ракеты ПВО средней дальности

Средства преодоления минных полей и создания переправ

Несколько десятков «беспилотных авиационных комплексов» для поддержки артиллерии

Запчасти для восстановления более чем 100 танков и БТР

Challenger 2 – основной британский танк, в максимальном оснащении весящий 75 т и использующий, в отличие от других современных моделей нарезное орудие.

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FV430 Mk3 Bulldog – гусеничный бронетранспортер, защищающий от пуль и осколков двух членов экипажа и 10 десантников, снабженный динамической защитой и пулеметом L7 (7,62 мм)

AS90 – основная самоходная 155-мм гаубица британской армии, заменившая собой все остальные модели, включая американские M109 с дальностью стрельбы до 30 км и дополнительным пулеметом.

В интернете появилось много сообщений о новом пакете помощи Великобритании, наша информация базируется на данных агентства Reuters и Андрея Ермака.