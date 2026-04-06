В Китае представили ручной катушечный пистолет, предназначенный для нелетального применения правоохранительными органами.





Это инновационное оружие способно производить от 1 до 2 тыс. выстрелов в минуту и пробивает деревянные доски с расстояния в несколько десятков метров. Регулируемая мощность позволяет обезвредить, а не убить при использовании меньшего уровня мощности.

Компактная электромагнитная установка имеет ствол длиной 30,4 см и достаточно легкая для использования одной рукой. Это обеспечивает большую мобильность и упрощает использование в городских условиях, где традиционное огнестрельное оружие или большие катушечные пушки кажутся менее универсальными.

Оружие оснащено лазерной указкой для повышения точности и использует электромагнитные катушки для ускорения металлических снарядов. Оно предлагает альтернативу традиционному огнестрельному оружию, не создавая характерной вспышки во время выстрела, работая с минимальной громкостью и не выбрасывая гильз. По информации китайских СМИ, эти особенности делают подобное оружие особенно актуальным для проведения тайных операций.





Презентованная модель является усовершенствованной версией прошлогодней тестовой модификации. Она имеет немного более длинный ствол, а также может стрелять более крупными и тяжелыми снарядами. Хотя ее скорострельность немного ниже, эта версия обладает значительно большей кинетической энергией и разрушительной силой.

Пистолет также получил дисплей, который в режиме реального времени показывает заряд аккумулятора, количество боеприпасов и режим стрельбы. Операторы могут регулировать электрический ток для управления выходной мощностью. Это позволяет изменять скорость снаряда в зависимости от расстояния до цели и ситуации.

Это позволяет катушечному пистолету обеспечивать точное и контролируемое воздействие, позволяя стрелкам адаптировать каждый выстрел под определенную ситуацию. Регулировка мощности и скорости снаряда позволяет эффективно обезвреживать или отпугивать цели без угрозы убить. Это делает такое оружие удобным для использования правоохранителями для урегулирования, например толп протестующих и других сценариев.

Конструкция предусматривает размещение съемного магазина за ручкой в центре. Благодаря этому электромагнитные катушки проходят по всей длине корпуса. Это максимизирует ускорение снаряда, сохраняя компактность и удобство управления оружием.

В настоящее время оружие предназначено для нелетальных случаев с использованием ограниченной мощности аккумулятора. С дальнейшим развитием аккумуляторов катушечные пистолеты могут получить применение, дополняя или заменяя традиционное огнестрельное оружие, в определенных боевых ситуациях.

Китай также развивает крупномасштабное электромагнитное оружие. По информации СМИ, в 2023 году Военно-морской инженерный университет китайских вооруженных сил испытал, как считается, самую мощную в мире электромагнитную пушку, способную выпускать снаряд весом 123,8 кг со скоростью 700 км/ч. Кроме этого китайцы развивают технологию рельсового электромагнитного оружия.

Источник: Interesting Engineering; South China Morning Post