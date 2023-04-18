КУЛИ: команда UnlocTeam запустила «Каталог украинской локализации игр»

Менеджер проектов в UnlocTeam Тарас Синюк рассказал о запуске нового сервиса под названием «Каталог украинской локализации игр» (КУЛИ). Это платформа для отслеживания и поддержки украинской локализации.

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«Каталог украинской локализации игр» содержит информацию об играх с официальной поддержкой украинского языка или имеющимися украинизаторами. Созданию этого сервиса предшествовали попытки энтузиастов сделать подобные каталоги.

Еще в 2008 году на Толоке был создан отдельный игровой раздел. Далее с появлением украинской локализации в Steam в 2012-2013 годах была создана украинская группа Steam Translation Server (STS-UA). В 2017 году в Facebook появилась группа под названием «Steam українською», где публиковалась информация о наличии украинских игр в Steam, игровых проектах и определенных значимых игровых событиях.

Постепенно стало понятно, что нужен новый формат, так что энтузиаст-переводчик Кирилл Красин под псевдонимом Mo_45 создал сайт-каталог игр (uk.gametranslation.net) с украинским языком, ориентированный исключительно на магазин Steam. Каталог содержал информацию об официальных локализациях в Steam. Однако со временем из-за изменившихся обстоятельств Mo_45 не смог в дальнейшем поддерживать разработку и развитие каталога, да и игры существуют и за пределами Steam.

Таким образом, агентство игровой локализации UnlocTeam, при поддержке агентства веб-разработки и дизайна BuildApps, решило переосмыслить каталог. В результате был создан новый сайт, который должен содержать все возможные украинизаторы (официальные и неофициальные) для всех возможных платформ. Отмечается, что этот ресурс будет некоммерческим и свободным от рекламы. Авторы надеются, что «Каталог украинской локализации игр» позволит популяризировать игры с украинской локализацией среди игроков и донесет информацию об их наличии. В свою очередь это подтолкнет потребление игр на украинском языке и приведет к появлению большего количества качественных локализаций.