«Киевстар» возобновил работу SMS, в том числе – в международном роуминге

Компания «Киевстар» продолжает принимать меры по восстановлению полноценной работы сети после недавней российской хакерской атаки. По состоянию на 11:00 18 декабря 2023 года оператор возобновил доступ к услугам SMS, в том числе – в международном роуминге.

Клиентам «Киевстар» также доступны услуги голосовой связи, мобильная передача данных, услуга «Домашнего интернета». Также начато возобновление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов. Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.

Дополнительно отмечается, что в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве все еще возникают локальные сложности с доступностью услуги «Домашнего интернета». Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т.ч. из других регионов и областей, для скорейшего возобновления работы услуги.

Если SIM-карта абонента не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбор сети «Киевстар» в настройках телефона.

В то же время, компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.