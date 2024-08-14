Китайский аналог Hyperloop успешно прошел тесты: цель — 1000 км/ч

Китай осуществил еще один успешный тест своего аналога Hyperloop — сверхскоростного поезда на магнитной подушке, который планируют разогнать до 1000 километров в час.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (China Aerospace Science and Industry Corporation) провела новые испытания сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Тест состоялся на 2-километровом трубопроводе с низким вакуумом в провинции Шаньси на севере Китая.

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, демонстрация показала способность передовой транспортной системы выполнять «контролируемую навигацию, стабильную левитацию и безопасную остановку».

Китайская система, как и другие версии маглев-технологии, использует магнитную левитацию для устранения трения между поездом и путями. Это обеспечивает более плавное и быстрое движение. Трубы с низким вакуумом также уменьшают сопротивление воздуха, позволяя поездам двигаться быстрее с меньшими затратами энергии.

Хотя некоторые западные СМИ сообщили, что китайская транспортная система недавно достигла скорости 1000 км/ч, это не соответствует действительности. В отчете не упоминалась конкретная достигнутая скорость, зато отмечалось, что технология все еще «стремится достичь» этих сверхвысоких скоростей.

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Предварительные испытания показали, что транспортное средство способно развивать скорость более 623 км/ч на полномасштабном испытательном треке.

После недавнего теста в Китае компании в США надеются, что эта новость может возобновить интерес (и, несомненно, инвестиции) к технологии Hyperloop в других частях мира.

Андрес де Леон (Andrés de León), генеральный директор американской компании HyperloopTT, прокомментировал:

«Недавний успех Китая с системой T-Flight четко демонстрирует, что технология гиперлупа — это не отдаленная мечта, а быстро приближающаяся реальность. Этот прорыв подчеркивает огромный потенциал гиперлупа как будущего транспорта, предлагающего беспрецедентную скорость, эффективность и устойчивость».

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Источник: Iflscience

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