The Boring Company Илона Маска так и не запустила гиперлуп со скоростью 1100 км/ч – однако остальные стартапы не сдаются

Основатель Tesla и SpaceX говорил о сверхскоростной транспортной системе тоннелей с 2013 года, однако на сегодня его мечта так и не стала реальностью.

Илон Маск уверял, что его The Boring Company сможет рыть туннели Hyperloop быстрее и эффективнее, чем большинство современных и дорогих систем бурения, а время переезда от Сан-Франциско в Лос-Анджелес можно сократить до 30 минут.

С тех пор компания действительно проложила 1,5 км стальной тоннель вдоль проспекта Джека Нортропа возле штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, который должен стать прототипом будущих систем. В ноябре 2022 года тоннель демонтировали, превратив территорию в места для парковки персонала компаний Маска.

Через несколько месяцев после этого The Boring Company объявила о старте испытания своей первой полномасштабной высокоскоростной транспортной системы Hyperloop – хотя место ее расположения и характеристики не разглашаются, и новостей относительно системы с тех пор почти не было.

В то же время другие стартапы все еще положительно настроены в отношении перспективной технологии, в том числе и Hyperloop Технического университета Мюнхена (TUM).

«Я работаю над этим уже 7 лет, и мы бы этого не делали, если бы не верили», — говорит Габриэле Семино, руководитель проекта в TUM Hyperloop.

Впрочем, стартап все еще «нарабатывает технологию». В этом месяце на автосалоне IAA в Мюнхене TUM Hyperloop продемонстрировала кабину, в которой будут сидеть пассажиры. Что касается самого тоннеля — есть только тестовая труба длиной около 24 метров.

Семино ожидает, что к концу этого десятилетия технология заработает, а к концу следующего будет иметь более длинные треки, построенные через континенты.

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) также исследует эту систему.

У технологии Hyperloop есть шансы решить массу проблем — это экологический и сверхбыстрый вид транспорта, который может снизить необходимость полетов или переездов автотранспортом в таких местах, как США или континентальная Европа.

Семино говорит, что это может снять нагрузку с традиционных железнодорожных линий, которые затем можно будет использовать для перевозки грузов; а Европа, вероятно, станет одним из первых регионов, которые получат эту технологию.

«‎Я думаю, что в настоящее время, в частности для Hyperloop, регион, который достигает наибольшего прогресса, — это Европа», — уверяет Семино.

Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, рассматривает возможность заложить основу для технологии Hyperloop.

Источник: CNBC