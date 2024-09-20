Новости Авто 20.09.2024 в 12:59 comment views icon

Китайский NIO Onvo L60: $21200 за электрокар, батареи — по подписке от $85/мес

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Китайский NIO Onvo L60: $21200 за электрокар, батареи — по подписке от $85/мес

NIO представила своего нового конкурента Tesla Model Y — Onvo L60. Однако китайский электрический кроссовер предлагается по значительно более низкой цене.

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NIO Onvo L60 позиционируется как «семейный умный электрический кроссовер», который устанавливает «новый стандарт для семейных автомобилей». Он имеет длину 4828 мм, ширину 1930 мм и высоту 1616 мм. Колесная база составляет 2950 мм, что обеспечивает больше места в салоне, чем конкурент от Tesla. NIO утверждает, что её электрический кроссовер обеспечивает более эффективное потребление энергии, чем Model Y (12,1 кВтч/100 км против 12,5 кВтч/100 км).

Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

Внутри Onvo L60 очень напоминает самую продаваемую модель Tesla. Информационно-развлекательная система имеет 17,3-дюймовый дисплей, а интерьер минималистичный. NIO также содержит 8-дюймовый экран для задних пассажиров.

Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

Самое интересное в этой модели — батареи и ценообразование. Цена базовой модели составляет $21200. Но она предлагается на условиях подписки на батарею. Владельцы могут арендовать аккумулятор электромобиля за $85 в месяц за батарею емкостью 60 кВтч или $125 в месяц за батарею на 85 кВтч. Заявленный пробег для аккумуляторов составляет 555 км и 730 км (по методике CLTC) соответственно.

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Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

Производитель также предлагает стандартные автомобили «все включено». В таком случае версия NIO Onvo L60 с аккумулятором емкостью 60 кВтч оценивается в $29300. Цена версии с батареей емкостью 85 кВтч составляет $33400. В будущем NIO также планирует представить версию Onvo L60 с батареей на 150 кВтч, которая обеспечит запас хода 1000 км. Ее ориентировочная цена пока не называется.

Источник: electrek

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