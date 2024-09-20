Китайский NIO Onvo L60: $21200 за электрокар, батареи — по подписке от $85/мес

NIO представила своего нового конкурента Tesla Model Y — Onvo L60. Однако китайский электрический кроссовер предлагается по значительно более низкой цене.

NIO Onvo L60 позиционируется как «семейный умный электрический кроссовер», который устанавливает «новый стандарт для семейных автомобилей». Он имеет длину 4828 мм, ширину 1930 мм и высоту 1616 мм. Колесная база составляет 2950 мм, что обеспечивает больше места в салоне, чем конкурент от Tesla. NIO утверждает, что её электрический кроссовер обеспечивает более эффективное потребление энергии, чем Model Y (12,1 кВтч/100 км против 12,5 кВтч/100 км).

Внутри Onvo L60 очень напоминает самую продаваемую модель Tesla. Информационно-развлекательная система имеет 17,3-дюймовый дисплей, а интерьер минималистичный. NIO также содержит 8-дюймовый экран для задних пассажиров.

Самое интересное в этой модели — батареи и ценообразование. Цена базовой модели составляет $21200. Но она предлагается на условиях подписки на батарею. Владельцы могут арендовать аккумулятор электромобиля за $85 в месяц за батарею емкостью 60 кВтч или $125 в месяц за батарею на 85 кВтч. Заявленный пробег для аккумуляторов составляет 555 км и 730 км (по методике CLTC) соответственно.

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Производитель также предлагает стандартные автомобили «все включено». В таком случае версия NIO Onvo L60 с аккумулятором емкостью 60 кВтч оценивается в $29300. Цена версии с батареей емкостью 85 кВтч составляет $33400. В будущем NIO также планирует представить версию Onvo L60 с батареей на 150 кВтч, которая обеспечит запас хода 1000 км. Ее ориентировочная цена пока не называется.

Источник: electrek