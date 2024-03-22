Larian Studios не будет разрабатывать дополнений к Baldur’s Gate 3 или следующую часть Baldur’s Gate 4

Игра Baldur’s Gate 3, которая только что получившая звание «Гра года», не будет иметь дополнений или расширений. Об этом во время проведения Game Developers Conference заявил основатель Larian Studios Свен Винке. Более того, по его словам, разработчик не планирует выпускать и следующую часть ─ Baldur’s Gate 4.

Вместо этого, сказал Винке, Larian Studios планирует полностью отойти от вселенной Dungeons & Dragons и сделать что-то новое, оставив эту интеллектуальную собственность в руках издателя Wizards of the Coast.

Это довольно неожиданное заявление, учитывая огромный успех Baldur’s Gate 3. Многие поклонники ожидали выхода DLC или расширения. Larian выпустила несколько основных бесплатных патчей, которые добавили, среди прочего, вечеринку эпилога.

В прошлом году, разговаривая с журналистами IGN на Gamescom 2023, старший менеджер по продуктам Larian Studios Том Батлер сказал, что они «обсуждали» возможность сделать больше для Baldur’s Gate 3, хотя тогда они были сосредоточены на исправлениях.

«Мы некоторое время продолжим исправления, а потом все возьмем отпуск, а потом придумаем, что делать дальше», — сказал тогда Батлер. «Но в настоящее время мы действительно ведем обсуждения. Мы хотим сделать больше. Мы еще не знаем, что».

Первая и вторая игры серии Baldur’s Gate были разработаны студией BioWare. До Baldur’s Gate 3 Larian Studios была наиболее известной разработкой серии Divinity.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Следующим проектом Larian точно не будет Divinity: Original Sin 3, сказал Винке в одном из предыдущих интервью. Основатель студии добавил, что он будет «инім, чем вы думаете», но что он «все еще знаком».

Учитывая успешность серии Baldur’s Gate, можно предположить, что издатель обратится к другой студии для работы над новой игрой Baldur’s Gate 4.

Источник: IGN

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!