Новости WTF 15.02.2024 в 17:15 comment views icon

Лара Крофт в Tomb Raider I-III Remastered «перерисовывалась» русскими с Aspyr

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Юрій Орос

Автор новостей

Лара Крофт в Tomb Raider I-III Remastered «перерисовывалась» русскими с Aspyr

Над Tomb Raider I-III Remastered работали не только оригинальные разработчики, но и компания Aspyr, из которой довольно существенно торчат русские корни. Она также выступила издателем.

ТГ-канал Падон передает что хоть Aspyr и американская компания, но она является дочерней компанией Saber Interactive, основанной русскими и имеющей активный офис Saber Russia. 

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Также стало известно, что как минимум 2 участника с российского сайта (и YouTube-канала) stopgame принимали прямое участие в разработке Tomb Raider I-III Remastered.

Лара Крофт в Tomb Raider I-III Remastered «перерисовывалась» русскими с Aspyr

Кроме того, они попали в титры.

Лара Крофт в Tomb Raider I-III Remastered «перерисовывалась» русскими с Aspyr

Это объясняет, почему появилась русская озвучка, которой не было в оригинальных играх. Украинская же «удостоилась» лишь текстовой локализации. На этот раз россияне нашли действительно эффективный способ влезть в игровую индустрию. Из-за ностальгических ноток многих жителей цивилизованного мира у игры большие шансы заработать, в том числе и из-за большого количества обзоров на ведущих сайтах, таких как The Verge.

Лара Крофт в Tomb Raider I-III Remastered «перерисовывалась» русскими с Aspyr

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