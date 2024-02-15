Лара Крофт в Tomb Raider I-III Remastered «перерисовывалась» русскими с Aspyr

Над Tomb Raider I-III Remastered работали не только оригинальные разработчики, но и компания Aspyr, из которой довольно существенно торчат русские корни. Она также выступила издателем.

Aspyr яка видає цю гру є дочірньою компанією російської Saber Interactive заснованої росіянами у США і яка має офіс Saber Russia що зараз розробляє гру Space Marine II по Warhammer 40K. Я НЕ закликаю НЕ купувати Tomb Raider. Просто зауважую, може для когось це дуже важливо. https://t.co/eL6dcaSkX3 — HoFTeR (@HoFTeR_) January 17, 2024

ТГ-канал Падон передает что хоть Aspyr и американская компания, но она является дочерней компанией Saber Interactive, основанной русскими и имеющей активный офис Saber Russia.

ТА ЙОБ ТВОЮ МАТЬ! ремастер робили Aspyr (яка належить російській (кіпрсько-американсько-вірменській) Saber… Таке відчууття що нам українську в ігри росіяни додають більше ніж інші західні компанії… Хоча чого "відчуття", вони на цьому заробляють бо продабть мову "пакетом" =( https://t.co/JsmnWwszhf — ДоброДУШНИЙ Ед (@Dobrodushnyi_Ed) February 13, 2024

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Также стало известно, что как минимум 2 участника с российского сайта (и YouTube-канала) stopgame принимали прямое участие в разработке Tomb Raider I-III Remastered.

Кроме того, они попали в титры.

Это объясняет, почему появилась русская озвучка, которой не было в оригинальных играх. Украинская же «удостоилась» лишь текстовой локализации. На этот раз россияне нашли действительно эффективный способ влезть в игровую индустрию. Из-за ностальгических ноток многих жителей цивилизованного мира у игры большие шансы заработать, в том числе и из-за большого количества обзоров на ведущих сайтах, таких как The Verge.

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