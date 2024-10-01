Leapmotor T03: китайский электромобиль с европейским производством и ценой от €18900

Китайский автопроизводитель Leapmotor начинает продажи в Европе своего компактного городского электромобиля T03. Ожидается, что эта модель будет одним из самых дешевых электромобилей в Европе.

Leapmotor T03 питается от батареи емкостью 37,3 кВт-ч, что обеспечивает ему запас хода 265 км по циклу WLTP. Компактный автомобиль комплектуется одним электрическим двигателем мощностью 95 л.с., расположенным на передней оси. Он примерно такого же размера, как и его основной конкурент, Dacia Spring, но более мощный и имеет больший запас хода. Хотя цена Leapmotor немного выше.

Leapmotor T03 выходит на рынок Европы со стартовой ценой €18900 и £15995 в Великобритании. Чтобы избежать подорожания электромобиля из-за европейских пошлин, Leapmotor будет производить авто в Европе. Благодаря соглашению о совместном предприятии со Stellantis ожидается, что первые T03 сойдут с производственной линии в Тихи, Польша, до конца года. Этот же завод также производит Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger и Fiat 600. Благодаря сотрудничеству со Stellantis автомобили Leapmotor в Европе будут иметь доступ к широкому спектру национальных сервисных сетей, что должно повысить их привлекательность в глазах местных потребителей.

T03 — не единственный электромобиль Leapmotor, поступивший в продажу в Европе. Вторая модель — C10, электрический кроссовер, который больше Volkswagen ID.4 и лишь немного меньше нового электрического Porsche Macan. Он обещает «лучшую в своем классе безопасность, интеллектуальное взаимодействие с пользователем и премиум-уровень комфорта» по цене от €36400 евро, ниже всех конкурентов подобного размера. Его LFP-батарея емкостью 69,9 кВт-ч обеспечивает до 420 км запаса хода по циклу WLTP, что является конкурентным для этого сегмента.

В отличие от T03, Leapmotor не будет собирать C10 в Европе, что делает его уязвимым к колебаниям цен на автомобили, импортируемые из Китая. Компания Leapmotor заявила, что планирует представить новые модели электромобилей в Европе в течение следующих трех лет.

Источник: insideevs