banner
Новости Новости 04.03.2026 comment views icon

Легендарное возвращение: CS:GO снова в Steam с более чем 61 000 игроков за сутки

CS:GO

Counter-Strike: Global Offensive тихо вернулся в Steam, и сразу попал в топ-20 самых популярных игр платформы с более 61 000 одновременных игроков.


В сентябре 2023 года Valve заменила CS:GO на Counter-Strike 2, фактически похоронив оригинал. Технически игра не исчезла: через бета-сборку CS2 под названием csgo_demo_viewer можно было запустить старый клиент, но только с ботами. Онлайн-матчмейкинг выключили сразу. Для миллионов игроков, которые провели в CS:GO годы, это выглядело как принудительное выселение.

Теперь у игры снова есть собственная страница в Steam. Она не индексируется в поиске платформы, но доступна по прямой ссылке и через веб-поисковики. Матчмейкинг до сих пор не работает, однако через серверный браузер Steam можно подключаться к комьюнити-серверам, и их, как оказалось, до сих пор немало.

CS:GO
CS:GO снова с онлайном / Reddit

Официальных объяснений нет. Valve молчит. В сообществе Reddit уже активно обсуждают возможные причины: зачем тратить ресурсы на восстановление страницы, если не планировать что-то большее? CS2 чувствует себя прекрасно, ведь она до сих пор возглавляет чарт самых популярных игр Steam, так что спасать ее не нужно.

Обозреватель PC Gamer Рич Стэнтон еще в 2023 году назвал решение похоронить CS:GO «странным и неправильным».


«Даже если бы каждый аспект CS2 превосходил CS:GO? а это далеко не факт — она не может в первый же день заменить ту связь с давними игроками.» Слова оказались пророческими.

Для сравнения: 61 000 одновременных игроков — больше, чем пиковая аудитория большинства ААА-релизы 2025 года в первую неделю после выхода. И это без рекламы, без анонса, без матчмейкинга. Просто люди вернулись туда, где им было хорошо.

Станет ли это возвращением в полном смысле, с официальными серверами и рейтинговыми матчами — пока неизвестно. Но сам факт того, что Valve восстановила страницу, дает основания для осторожного оптимизма.

Источник:PCGAMER

Популярные новости

arrow left
arrow right
Reikon Games объявила о выпуске RUINER 2 для ПК: киберпанк экшн-RPG с кооперативом до 3-х игроков
Honor 600 Lite за $330 получил батарею 6520 мА-ч и камеру 108 Мп
Европейские банки запустят стейблкоин, обеспеченный евро, во второй половине 2026 года
Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes
Хуже вейпа: созданная ИИ операционная система не смогла запустить Doom и подключиться к интернету
Трейлер финала "Пацанов" показывает Хоумлендера в Белом доме
OpenAI запустила GPT-5.4: до 1 млн токенов контекста, на 33% меньше ошибок
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею
Артбук "Мир игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl": Зона в твоих руках
Microsoft анонсировала Project Helix: игры для ПК теперь на Xbox
Первые тесты Snapdragon X2 Elite Extreme в Geekbench: до 23198 баллов в многоядерном режиме
Популярный китайский бренд ноутбуков уличили в афере с процессорами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить