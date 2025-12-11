Итоги игрового 2025 года: выбор редакции ITC.ua

2025-й получился довольно бурным: индустрия одновременно «взрывалась» от громких релизов, смелых инди-экспериментов и очередных скандалов вокруг сервисов, подписок и массовой ИИ-истерии. Было ощущение, что весь мир игр одновременно соревновался за наше внимание, заставлял спорить, радоваться, злиться и удивляться. Этот год подарил и глубокие истории, и безумные экшены, и ремастеры, которые заставляли пересматривать классику по-новому. В нашем редакционном материале мы подводим бескомпромиссный, но с ноткой любви к играм итог. Кто реально стал лучшим в 2025-м?

Инди-игра года

Hollow Knight: Silksong наконец-то вышла и сделала ровно то, чего от неё ждали: безоговорочно забрала корону инди-релиза года. Team Cherry не переизобрели жанр, не пытались разрушить канон, а вместо этого сделали то, что умеют лучше всего: изящный, жёсткий и удивительно стильный метроидванийный экшен с той самой хирургической точностью в каждом движении.

Silksong не пытается быть проще. Она быстрее, техничнее и амбициознее, но в то же время такая же медитативная и музыкально подчеркнутая, как и оригинал. Инди-игра, о которой говорили годами, действительно оправдала хайп и задала планку, к которой теперь будут тянуться другие.

И главное — Silksong вновь показала, насколько важным для инди-сцены является авторский почерк. Во времена, когда многие небольшие студии гонятся за трендами или пытаются откусить кусок лайвсервисного пирога, Team Cherry спокойно и упорно сделали игру свою мечты, не подстраиваясь под алгоритмы и маркетинговые советы. Именно поэтому она выглядит так искренне: каждый биом продуман до мелочей, каждый враг имеет свой характер, а каждая битва словно танец, который хочется оттачивать снова и снова. Silksong напомнила, что инди могут быть не малобюджетными, а большими в своих амбициях и влиянии на игровое коммьюнити.

Симулятор года

Думали, что здесь будет рейсинг, футбол или самолётики? Нет, настоящий симулятор года — это Kingdom Come: Deliverance II. Даже если формально игра позиционируется как RPG, на практике она работает как самый честный, самый жесткий и самый приземленный симулятор средневековой жизни, который вы только можете найти в 2025 году.

Warhorse снова сделали свой фирменный трюк: ни магии, ни драконов, ни удобных условностей — только грязь, холод, мучительные тренировки, социальное неравенство и постоянное ощущение, что ты в этом мире не герой в сияющих доспехах. Именно за это игру и любят, ведь она симулирует не фантазийное средневековье Голливуда, а в Богемию XV века с ее противоречивыми законами, суровой бытовой рутинностью и насыщенной, но опасной жизнью.

Именно эта преданность реализму и делает игру нашим «Симулятором года». Потому что ни один другой проект этого года не передавал так точно ощущение погружения, где каждый день — вызов, каждый конфликт риск, а каждая победа результат терпения, навыков и немного здорового упрямства. Kingdom Come: Deliverance II симулирует не механику, а средневековую жизнь. И делает это лучше многих «настоящих» симуляторов.

Стратегия года

Наш выбор здесь Commandos: Origins. Серия вернулась, и в 2025-м мы получили не просто ностальгию, а настоящий тактический вызов. Здесь не про фарм ресурсов или миллионы юнитов на карте, а про точность, планирование и нервы, потому что каждый шаг имеет значение, каждая ошибка наказывается. Уровни заставляют комбинировать стелс, инфильтрацию и прямые атаки, подгонять время и реакции, а игра ощущается как живой мозговой тренажер для тех, кто любит думать тактически.

Второй приход серии показал, что разработчики не боятся оставить сложность, некоторую архаичность механик и требования к терпению игрока. Да, есть вопросы к оптимизации, порой подводит искусственный интеллект, но именно это делает игру настоящим тактическим симулятором. Здесь ничто не дается просто так. Для фанатов жанра и тех, кто ностальгирует по классическим Commandos, Origins дает свежий опыт с проверенными механиками и современной подачей.

Именно поэтому она получает нашу номинацию «Стратегия года»: неспешная, умная, сложная и в то же время чрезвычайно удовлетворяющая, когда твой план таки срабатывает. Commandos: Origins напоминает, что стратегия — это не всегда глобальная война, иногда это один хитрый продуманный план и море адреналина.

Action года

DOOM: The Dark Ages показывает, как классический шутер может превратиться в нечто новое, не потеряв своей сути. Серия перенесла игрока в темное средневековье, где мечи, щиты и булавы становятся основой боя. Но это не просто косметическое изменение: каждая схватка теперь требует тактического мышления, чувства ритма и правильного сочетания атак, блоков и парирований. Каждое движение, каждый удар имеют вес и это делает боевую систему более глубокой и насыщенной.

Игра сохраняет динамику и интенсивность DOOM, но добавляет стратегическую составляющую: хаотичный экшен превращается в искусно построенные «танцы смерти», где скорость и агрессия сочетаются с осторожностью и расчетом. Локации детализированы, враги многолики и реагируют на действия игрока, а темная, средневековая атмосфера делает мир живым и опасным. Каждая битва заставляет адаптироваться, комбинировать инструменты и использовать окружение, превращая экшен в глубокий и насыщенный опыт.

Это смелый шаг для серии: отказ от классического sci-fi сеттинга в пользу средневекового фэнтези рискованный, но оправданный. DOOM: The Dark Ages сохраняет адреналин, брутальность и скорость франшизы, одновременно предлагая новый взгляд на боевую систему и тактические возможности. Именно эта смелость и глубина делают ее безоговорочным Action года 2025.

Шутер года

Battlefield 6 возвращает серию к ее классическим корням: масштабные сражения, командное взаимодействие, разрушение окружающей среды и сочетание техники с пехотой, что дает настоящее ощущение войны. Здесь не обошлось без хаоса: танки, самолеты, артиллерия, десятки игроков на большой карте. Все это создает взрывную смесь тактики, быстрых решений и адреналина.

Конечно, кампания далеко не шедевр, так как она короткая, эпизодическая и не всегда эмоционально захватывающая. Также некоторые моменты мультиплеера иногда ощущаются позаимствованными из другой известной серии игр, но на фоне большого масштаба и взаимодействия команды эти нюансы теряются.

Battlefield 6 силен тем, что одновременно подходит и для новичков, и для ветеранов серии. Первые получают понятную, зрелищную игру, вторые — знакомое ощущение той самой «Баттлы». Это шутер, который действительно захватывает и оставляет яркие впечатления. Именно так выглядит «шутер года» в 2025-м.

2025-й запомнился и возвращением серии, которая всегда знала, как дарить чистую шутерную эйфорию. Borderlands 4 получилась именно такой, как ее ждали: шумной, красочной, с бесконечным арсеналом чудаковатого оружия и классическим кооперативным хаосом, легко затягивающим на десятки часов.

Кооператив года

ARC Raiders превращает кооперативный экстракшен в настоящий вызов для команды. Каждый рейд заставляет игроков думать, координироваться и адаптироваться к непредсказуемым ситуациям. Искусственный интеллект врагов действует активно, патрулирует территории и угрожает даже опытным игрокам. Кроме того, игра предлагает PvP‑режимы, где команды могут соревноваться друг с другом, добавляя элемент конкуренции и непредсказуемости.

Механика рейдов сделана так, чтобы балансировать между риском и вознаграждением. Вы можете действовать осторожно, собирая ресурсы и прокачивая персонажа (или петушка!), или рискнуть за ценный лут, подвергая себя атакам врагов и соперников. Каждая сессия ощущается по-новому, даже если вы играете с той же командой, потому что командное взаимодействие становится ключевой составляющей успеха.

Игра одновременно доступна для новичков и интересна ветеранам жанра. Небольшие недостатки здесь, конечно, есть: управление инвентарем может быть неинтуитивным, а камера третьего лица и специфика боя не всегда нравятся тем, кто привык к классическим шутерам от первого лица. Но эти нюансы не отбирают удовольствия от игры, которая заставляет работать вместе и вознаграждает за слаженные действия.

Именно поэтому ARC Raiders — самый сильный кооператив 2025 года. Это игра, которая сочетает адреналин, стратегическое мышление и социальное взаимодействие, превращая каждый рейд в настоящее приключение с друзьями.

Survival‑horror года

Cronos: The New Dawn не пытается быть дружелюбной: здесь нет светлых комнат, лишних подсказок или слишком щедрого количества ресурсов. Каждый патрон — на вес золота; каждый шаг — шанс наткнуться на агрессивный биоматериал.

Если ищете horror-опыт, который не балует, а проверяет на прочность, то вы по верному адресу. Cronos мастерски сочетает постапокалиптическую атмосферу, пусть и с элементами sci-fi, с классическими ужастиками: темные коридоры, тревожная звуковая палитра, ощущение опасности, которое не исчезает даже в безумном хаосе. Боевая система немного грубовата, инвентарь и ресурсы не балуют щедростью, но именно из-за этого напряжение держится на уровне. Сражения становятся вызовом, где выживание дается ценой изобретательности и холодной головы.

Если хочется альтернативы, тогда обратите внимание на Silent Hill f. Эта игра возвращает классический психологический ужас: туман, жуткий местечковый японский сеттинг 60-х, загадки, страх и внутренний дискомфорт.

А если хочется постапокалиптического ужаса, но с британским акцентом, тогда не обойти стороной Atomfall. Rebellion создали мрачный, радиационно-зараженный вариант Великобритании, где за каждым забором может поджидать что-то странное, мутировавшее или просто агрессивное. Это не классический survival-horror, но его тревожность, социальная сатиричность и атмосферная подача отлично дополняют жанр.

Провал года

Трудно не согласиться, что Call of Duty: Black Ops 7 — показательный случай, когда большие амбиции превращаются в большой провал. Представьте себе: культовая франшиза и щедрые маркетинговые обещания, а в итоге появляется игра, которая не выдерживает даже базовые ожидания.

Основная кампания, которая когда-то была гордостью серии, здесь превратилась в карикатуру: короткая, предсказуемая, с плохим темпом и настолько глупыми сюжетными решениями, что даже фанаты махнули рукой. Про сингл через кооператив и говорить нечего.

Мультиплеер и зомби-режим на старте выглядели как спасение и отчасти таковыми и были. Но их не хватило, чтобы спасти игру полностью: несбалансированная механика, дискуссионный баланс оружия и классов, технические недочеты и частые глюки делают даже «хоть настреляться» не очень приятным опытом.

Call of Duty: Black Ops 7 — пример того, как «конвейерность» и жажда прибыли могут уничтожить доверие и любовь к бренду. Поэтому «Провальный шутер года» получит именно она. Это не из-за ожиданий, а из-за реального качества. Игра больше раздражает, чем дает удовольствие и здесь даже название большой серии не спасает ситуацию.

Порт года

Версия S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5 стала тем портом, который ждали. Контроллер DualSense с тактильной отдачей и адаптивными триггерами создает ощущение присутствия в Зоне: каждый выстрел, шаг и движение через аномалии ощущается очень иммерсивно.

Оптимизация под консоль обеспечивает плавный фреймрейт и стабильную производительность, так что даже большие открытые локации выглядят живыми и опасными. Хоть графически и проще, чем на ПК. Этот порт прекрасно передает атмосферу и дух игры. Каждый мутант, каждая аномалия и каждая деталь мира Зоны работает на ощущение опасности и погружения. И не забываем о колоссальном объеме работы GSC, которые патчами каждый раз улучшали игровой опыт.

Среди конкурентов 2025 года можно упомянуть The Last of Us Part II Remastered на ПК, порт Forza Horizon 5 на PS5, Stellar Blade на ПК. Все они имели свои сильные стороны, но далеко не все удачно передавали оригинальный опыт на новую платформу.

Именно поэтому S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5 заслуженно получает титул «Порт года 2025» — это порт с душой, заботой о деталях и полным погружением в мир, который теперь действительно ощущается живым. Просто поиграйте в нее.

Артдирекшен года

Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует, что инди-разработчики до сих пор могут задавать тон, когда речь идет о визуальной красоте и художественной идее. Палитра цветов, свет и тени, дизайн персонажей и окружения — все работает на одну цель: погрузить игрока в свою атмосферу. Локации, монстры, простые, но выразительные контрасты между светом и темнотой. Они являются частью механики страха, исследования и меланхолического настроения.

Каждый уголок в Clair Obscur говорит: здесь было много любви к деталям. Мир — суровый, порой жуткий, иногда минималистичный. Но тот минимализм сделан не из-за нехватки ресурсов, а сознательно: чтобы усилить эмоции, чтобы игрок чувствовал себя не героем, а исследователем, которому приходится искать ответы на вопросы, где свет реже, чем тьма. Артдирекшен здесь — это настроение, психология, переживания.

Но стоит вспомнить и другого кандидата — Stellar Blade. Эта игра не повторяет минималистичного подхода Clair Obscur, а вместо этого делает ставку на кинематографичность, детализацию, неоновое освещение и футуристический сеттинг. Локации, напоминающие аниме-сказку, дизайн персонажей, эффекты боя, городская среда. Вместе все это создает собственную, узнаваемую эстетику. Если Clair Obscur — про атмосферу и настроение, то Stellar Blade — про стиль, движение и драйв.

RPG года

Obsidian Entertainment со второй попытки действительно удалось сделать то, что многие сомневались: создать продолжение, которое не просто повторяет формулу первой части, а углубляет мир, механики и сюжетные выборы The Outer Worlds 2 ощущается как живое, дышащее космическое приключение, где каждое решение имеет вес, а персонажи — не просто NPC, а настоящие партнеры с характером, мотивацией и своей историей. Здесь сатирический тон, глубокие диалоги и острый социальный контекст органично переплетаются с открытым миром, который хочется исследовать снова и снова.

По сравнению с другими RPG 2025 года этот проект выглядит особенно целостным. Clair Obscur: Expedition 33 предлагает атмосферный, психологически насыщенный инди-мир, который задевает через стиль и настроение, но не даёт той свободы, что есть в Outer Worlds 2. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered возвращает классику с ностальгией, но ее ремастер больше играет на фанатских чувствах, чем открывает что-то новое. Kingdom Come: Deliverance II привлекает исторической реалистичностью и моральными дилеммами средневековья, но иногда тяжесть и медленный темп притормаживают погружение. Avowed впечатляет магией, мечами и масштабом мира, но в нем еще чувствуется недоработанная интеграция сюжета и механик.

Между тем The Outer Worlds 2 объединяет лучшее из всех этих подходов: свободу выбора и последствия решений, детальные персонажи, глубокий сюжет, продуманную космическую экспансию и современную графику. Здесь идеально чувствуешь себя не просто игроком, а частью живой вселенной. Именно сочетание классических RPG-ценностей и современных возможностей делает ее победителем в номинации «RPG года 2025».

Лучшая музыка/саундтрек года

Минималистичные, иногда слишком мрачные мотивы подчеркивают контрасты света и темноты, заставляют сердце биться быстрее в моменты напряжения и одновременно дают ощущение пустоты и изоляции, когда исследуешь мир Clair Obscur: Expedition 33. Композиторская работа здесь органично интегрирована в геймплей, а каждый звук и каждая нота — это часть атмосферы и психологического воздействия на игрока.

При этом конкуренты тоже делают сильные шаги в музыке Stellar Blade использует кинематографический саундтрек с сочетанием оркестровых и электронных элементов, что подчеркивает динамику боев и футуристический сеттинг. Kingdom Come: Deliverance II ставит на исторически правдивую музыку: оркестровые и народные инструменты создают средневековую атмосферу и драматизм, погружая игрока во время и место.

DOOM: The Dark Ages подталкивает к экшену благодаря сочетанию классического металла и современной электроники, тогда как S.T.A.L.K.E.R. 2 держит в напряжении дарк-эмбиентом. The Outer Worlds 2 отличается ретро-футуристическими мотивами и джазовыми элементами, добавляющими космическому приключению юмора и легкости.

Несмотря на сильную конкуренцию, Clair Obscur: Expedition 33 отличается тем, что музыка не просто поддерживает игру, а формирует ее психологический и эмоциональный стержень. Она работает на игрока, заставляет переживать, чувствовать и впитывать атмосферу мира. Именно поэтому саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 становится нашим выбором как «Лучшая музыка/саундтрек года 2025».

Ремастер года

2025-й еще раз показал, что ремастеры могут быть не просто ностальгией, а настоящим погружением в классику с новым блеском. И если в прошлом мы видели косметические апдейты, то в этом году Oblivion Remastered продемонстрировал, как можно глубоко «подтянуть» культовую RPG без потери души оригинала. Движок Unreal Engine 5 делает каждое путешествие по Сиродилу в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered еще более увлекательным, а легендарный мир оживает на глазах, как никогда раньше.

Конкуренты тоже старались поразить Metal Gear Solid: Delta Snake Eater обновил классический сюжет с современной графикой, Gears of War: Reloaded подарил новую жизнь легенде времен Xbox360, а Stronghold Crusader: Definitive Edition позволил пережить средневековые осады замков в реальном времени The Last of Us Part II Remastered показал потенциал консольного хита на ПК, но все они остаются в тени тех, кто действительно умеет превращать старое в ощущение нового.

Другие ремастеры, как Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition, Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition и Days Gone Remastered, напомнили, что не всю классику удается удачно обновить: иногда это лишь косметика, которая не добавляет существенных эмоций и даже подчеркивает изъяны оригинала.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered же доказывает, что ремастер — это прежде всего об опыте, который можно прочувствовать заново. Глубина мира, свобода исследования, чарующая атмосфера и современное (хоть и требовательное к «железу») техническое исполнение делают эту игру безусловным победителем номинации, который напоминает: классика может жить и дышать на новом уровне, оставаясь легендой для новых и старых геймеров.

Лучшая графика года

Графика не ограничивается только красивыми текстурами или эффектами. Она измеряется тем, насколько мир заставляет поверить, что он живой, и Kingdom Come: Deliverance II делает это блестяще. Каждый луч солнца, пробивающийся сквозь облака над средневековым замком, каждый отблеск на кольчуге, даже мельчайшие детали деревянных дверей или кирпичной кладки — все создает ощущение настоящего мира, где можно потеряться на много часов.

Конкуренты тоже оставили след. Stellar Blade завораживает кинематографической детализацией и футуристическими эффектами, но ощущение реальности там менее глубокое. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl держит напряжением и жутким миром Зоны, а Clair Obscur: Expedition 33 использует минималистичный стиль, где графика работает на психологию, а не на детализацию, и это тоже красиво, но иначе.

В Kingdom Come II всё соединено: свет, тени, погодные условия, текстуры, анимации персонажей — это органичная система. Когда ты едешь верхом через лес, слушаешь шелест деревьев и видишь, как солнце играет на речной глади, трудно не почувствовать себя частью этого мира. Здесь графика формирует эмоции, темп и настроение, усиливает историю и делает каждое путешествие значимым. И с адекватными системными требованиями, кстати.

В 2025-м именно это сочетание реалистичности, масштаба и живого мира делает Kingdom Come: Deliverance II безоговорочным лидером в номинации «Лучшая графика года». Средневековье никогда не было таким правдоподобным и захватывающим.

Игра года (GOTY)

В этом году в номинации «Игра года» ощущается редкая гармония между инди и масштабными ААА-проектами. На бронзовом пьедестале оказалась The Outer Worlds 2 от Obsidian. Студия создала RPG, которая сочетает свободу выбора, острые диалоги и сатирический тон с качественной механикой и живым миром.

Серебро получает Kingdom Come: Deliverance II. Реалистичная средневековая RPG с моральными дилеммами, исторической правдивостью, детально проработанными персонажами и замками (и аббатствами!). Здесь чувствуется глубина и серьезный подход к историческому сеттингу, но игра иногда замедляет темп и превращается в рутину.

А золото за Clair Obscur: Expedition 33. Эта инди-jRPG показала, что маленькая студия может задавать тон всей индустрии. Здесь атмосфера, психология, музыка и артдирекшен работают как единое целое: мир светится и тлеет одновременно, свет и тени влияют на настроение, а эмоциональная глубина героев и ситуаций делает каждую минуту важной. Clair Obscur соединила сильный сюжет, уникальную эстетику и интересный геймплей так, что другие претенденты выглядят менее убедительными. Это игра, которая оставляет след и делает 2025-й годом, когда инди способны конкурировать с любыми ААА-гигантами.

Поделитесь собственными итогами игрового года в комментариях: поспорим, посмеемся, вспомним лучшее.