Lego выпустила персонализированный набор для создания портретов из мозаики
В ассортименте Lego уже некоторое время доступны наборы мозаики Lego Art, которые позволяют воссоздать одно из четырех предлагаемых изображений. Есть варианты с логотипами факультетов Хогвартса, Микки Маусом, Повелителями Ситхов, Железным Человеком, Мэрилин Монро и группой «Битлз». Теперь же пользователи могут заказать набор со своим собственным портретом.
Personalised Mosaic Portrait состоит из 6002 элементов, окрашенных в черный, белый, желтый и пару оттенков серого цвета. Чтобы создать свой вариант, следует войти в аккаунт на сайте Lego и воспользоваться редактором мозаики. После загрузки фотографии есть возможность поиграться с настройками, чтобы результат вас максимально устраивал. Ведь стоимость такого набора составляет $129.99.
Для пользователей существуют несколько ограничений касательно используемых фотографий. Нельзя сделать набор, содержащий изображение оружия, наркотиков, алкоголя, наготы и прочих оскорбительных вещей, а также фото известных личностей, логотипов брендов, торговых марок либо других вещей и объектов, охраняемых авторским правом.
Набор Personalised Mosaic Portrait уже доступен для заказа и может стать отличным подарком для фаната Lego.
Источник: 9to5toys