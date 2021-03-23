Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery по цене $200





В честь 40-летия первого запуска космического корабля Space Shuttle компания Lego в сотрудничестве с NASA выпускает новый набор Space Shuttle Discovery. Discovery был не первым шаттлом, отправившимся в полёт (это был челнок под названием Columbia), но именно этот космический корабль вывел в космос телескоп Хаббла. И телескоп также входит в набор.

Набор Space Shuttle Discovery поступит в продажу с 1 апреля по цене $200. Он состоит из 2354 деталей, включая три недавно разработанных детали для ветрового стекла и отсека для полезной нагрузки. Он также включает 108 цилиндрических лакированных серебряных деталей – больше, чем в любом другом наборе Lego.

Космический корабль в наборе выполнен в масштабе 1:70. Собранный шаттл имеет высоту около 8,5 дюймов (около 21,6 см), длину 21 дюйм (около 53,3 см) и ширину 13,5 дюйма (около 34,3 см). В комплект входят две стойки, благодаря чему можно установить шаттл и телескоп по отдельности или вместе, как будто телескоп выходит из отсека для полезной нагрузки.

Набор Space Shuttle Discovery – это большой шаг вперед по сравнению с предыдущими наборами Lego Space Shuttle, такими как Lego 10231 и 7470. Это касается не только количества деталей, но и уровня детализации. Элевоны на крыльях можно наклонять вверх и вниз, поворачивая средний двигатель, на передних кромках крыльев есть серые части, отображающие армированное углеродное волокно настоящего шаттла, а при подъеме кабины экипажа открывается средняя палуба с крошечными космонавтами.

Источник: The Verge