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LEGO зупиняє постачання продукції до росії

LEGO зупиняє постачання продукції до росії

LEGO зупиняє постачання продукції до росії

LEGO Group повідомила, що припиняє постачання своєї продукції у рф через військову агресію проти України. Відомий виробник конструкторів припиняє постачання товарів у 81 магазин на території рф.

«Ми призупинили доставлення продукції в росію у зв’язку з санкціями та непередбачуваністю», —

Бенджамін Хьорт,

прессекретар LEGO

Також данська фірма пожертвує 110 мільйонів крон (492 млн грн) на підтримку мешканцям України, які постраждали від російських окупаційних сил.


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