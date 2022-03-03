LEGO зупиняє постачання продукції до росії

LEGO Group повідомила, що припиняє постачання своєї продукції у рф через військову агресію проти України. Відомий виробник конструкторів припиняє постачання товарів у 81 магазин на території рф.

«Ми призупинили доставлення продукції в росію у зв’язку з санкціями та непередбачуваністю», — Бенджамін Хьорт, прессекретар LEGO

Також данська фірма пожертвує 110 мільйонів крон (492 млн грн) на підтримку мешканцям України, які постраждали від російських окупаційних сил.