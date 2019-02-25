Lenovo анонсировала собственные наушники для владельцев ноутбуков ThinkPad и Yoga

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Компания Lenovo запустила собственную линейку наушников, предназначенную для применения владельцами её ноутбуков линеек ThinkPad и Yoga. К выпуску подготовлены две версии наушников с поддержкой активной и электронной функции шумоподавления, ориентированные на потребительский и коммерческий сегменты.

Модель Lenovo Yoga ANC выполнена в белом цвете, в то время как версия Lenovo ThinkPad X1 ANC имеет типичную для ThinkPad раскраску в серебристом и чёрном цветах. Дизайн и функциональные возможности обеих моделей во многом схожи. Наушники могут подключаться к компьютерам с ОС Windows, а также мобильным устройствам на базе iOS и Android через беспроводное соединение Bluetooth 5.0 и порт USB-C. Информация о продолжительности автономной работы не уточняется, однако известно, что для восполнения заряда требуется заряжать устройство на протяжении 2 часов через порт USB-C.

Новые наушники предназначены, в основном, для конференц-связи и оптимизированы для Skype. Заявлена поддержка Dolby. Имеется возможность быстрого доступа к настройкам громкости. Также заявлена поддержка функций голосового управления, что стало возможным благодаря наличию встроенного микрофона.

Наушники Lenovo Yoga ANC поступят в продажу в июле по цене $169,99. Версию Lenovo ThinkPad X1 ANC можно будет купить в июне по цене $149,99.

Источник: The Verge