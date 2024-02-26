Lenovo на MWC 2024: ноутбук с прозрачным экраном, новая линейка ноутбуков с кнопкой Copilot и софт для объединения разных девайсов

На выставке MWC 2024 Lenovo представила Project Crystal — ноутбук с прозрачным экраном (такие почему-то любят в фантастических фильмах), и сенсорной панелью на месте клавиатуры. Производитель также показал линейку более традиционных компьютеров ThinkPad и ThinkBook, однако с модной сегодня клавишей для вызова искусственного интеллекта Microsoft Copilot. Также компания предложила разработанный вместе с Motorola софт Smart Connect, который должен облегчать управление задачами на различных устройствах.

Lenovo Project Crystal

Project Crystal от Lenovo — вероятно, первый в мире ноутбук с прозрачным microLED-дисплеем, что является примером воплощения фантастики в жизнь. Пока нет планов по превращению Project Crystal в розничный продукт. Зато последнее концептуальное устройство Lenovo было заказано подразделением ThinkPad для изучения потенциала прозрачных microLED-панелей и интеграции искусственного интеллекта. Самым очевидным вариантом использования будет обмен информацией где-то, например, в кабинете врача или на стойке регистрации в отеле. Вместо того, чтобы поворачивать экран, можно с помощью программного обеспечения позволить любому на другой стороне видеть его.

В сочетании с камерой, встроенной в заднюю часть системы, Lenovo заявляет, что возможно применение дополненной реальности. Одним из примеров может быть использование камеры для идентификации объекта, подобно Google Lens. А благодаря прозрачному дисплею эту идею можно будет развить дальше, накладывая диаграмму или схему на объект для поиска неисправностей или ремонта, передаёт Engadget.

На первый взгляд, эффект прозрачности вызывает удивление. В закрытом состоянии или когда дисплей выключен, экран Project Crystal выглядит почти как обычный кусок стекла с легким коричневым оттенком. Но через мгновение он вспыхивает, как российский военный корабль. Номинальная яркость достигает 1000 нит, причем Lenovo заявляет, что пиковые значения могут достигать 3000 нит, что делает его ярче новых Galaxy S24. И несмотря на то, что панель состоит из нескольких слоев, она тонкая, что помогает размыть границу между цифровым и аналоговым миром. Lenovo заявляет, что также рассматривает возможность добавления определенного контрастного слоя, чтобы одним нажатием кнопки превратить его в традиционный непрозрачный дисплей. Однако, как для относительно большого 16-дюймового дисплея, его разрешение не слишком высокое, поэтому если присмотреться внимательнее, можно увидеть отдельные пиксели.

Еще один дизайнерский трюк заключается в том, что вместо традиционной клавиатуры, Project Crystal оснащен сенсорной панелью, подобной тем, что используются на старых Yoga Book. Она страдает от многих тех же проблем. Самым очевидным примером этого является то, что руки дрейфуют во время набора текста, поскольку нет тактильной обратной связи, что приводит к снижению точности. Lenovo утверждает, что в будущем ИИ сможет решать эту проблему, изучая привычки человека, а затем используя эту информацию, чтобы учесть отклонения рук от начальной строки. Но сейчас это все еще остается проблемой.

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ThinkPad и ThinkBook за кнопкой Copilot

Lenovo называет обновления серии ThinkPad T и линейки ThinkBook «компьютерами с искусственным интеллектом», поскольку все они оснащены специальной кнопкой Microsoft Copilot, которая обеспечивает мгновенный доступ к цифровому ассистенту.

Среди анонсированных моделей — ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 и ThinkBook 14 «2 в 1» Gen 4. Эти компьютеры оснащены новыми процессорами Intel Core Ultra.

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 может похвастаться прочным дисплеем 3:2 со стеклом Corning Gorilla Glass и процессором Intel Core Ultra U. Этот гибрид планшета и ноутбука можно оснастить до 32 ГБ оперативной памяти. Съемная клавиатура с подсветкой может похвастаться трекпадом с тремя кнопками, а планшет оснащен фронтальной 5-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной камерой на задней панели.

Обновленный ThinkBook 14 «2 в 1» Gen 4 имеет ультратонкий профиль толщиной 16,85 мм, что немного тоньше, чем у предыдущего поколения. Он весит около 1,6 кг. 14-дюймовый дисплей имеет соотношение сторон 16:10, а клавиатурный блок — более крупный тачпад, изготовленный из стеклоподобного материала Mylar, передаёт Engadget. Он также поставляется с новым магнитным тонким пером Magnetic Slim Pen для более тонкого управления сенсорным экраном.

ThinkPad T14 Gen 5 поступит в продажу в апреле этого года и будет доступен в нескольких модификациях по цене от 950 долларов. ThinkPad T16 Gen 3 также поступит в продажу в апреле этого года по цене от 1220 долларов. ThinkPad X12 Detachable Gen 2 появится в том же месяце по стартовой цене от 1400 долларов. Наконец, ThinkBook 14 «2 в 1» Gen 4 поступит в продажу в марте этого года по стартовой цене 1170 долларов.

Smart Connect от Lenovo и Motorola

Новый инструмент управления между устройствами под названием Smart Connect должен позволять пользователям легко переключать задачи с одного устройства на другое. Например, можно перенести подкаст с телефона на планшет, используя лишь жест свайпа, или легко обмениваться файлами между подключенными устройствами с помощью унифицированного Share Hub. Компании еще не обнародовали полный список совместимых устройств, но пока сообщают, что Smart Connect будет работать с ПК Lenovo под управлением Windows 10 или более новой версии и только с некоторыми планшетами Lenovo и устройствами Motorola.

Smart Connect позволит переходить между несколькими устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши без перерывов и получать синхронизированные уведомления со всех подключенных устройств. Он также предлагает функцию интеллектуального буфера обмена для всех подключенных устройств, поэтому можно копировать и вставлять элементы с одного устройства на другое. Smart Connect также позволит пользователям превратить телефон в точку доступа для подключенного планшета или ПК, или использовать его как веб-камеру. Пользователи также смогут транслировать контент со своих телефонов на другие подключенные устройства, например, для просмотра видео на большом экране. Smart Connect станет доступным через несколько месяцев в магазинах Microsoft Store и Google Play Store.

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