Из-за кризиса памяти, вызванного дата-центрами, Lenovo повышает цены на портативную консоль Legion Go 2 с 2 ТБ до $2849.





Выпущенная в прошлом году Legion Go 2 с 1 ТБ и процессором AMD Ryzen Z2 APU изначально стоила $1049, а стоимость улучшенной версии Z2 Extreme составляла $1350. Из-за роста стоимости памяти и других компонентов цена устройства возросла до $2 тыс.

Однако на сайте Lenovo появилась информация, что стоимость модели с 2 ТБ повысится с $1480 до $2849. Розничные сети все еще продают устройство по старой цене. В частности, в B&H указанная цена составляет $1850. На Best Buy и Costco указывается, что консоли вообще нет в наличии.

Новая цена лишает смысла приобретения Legion Go 2, которая даже не имеет по-настоящему флагманских характеристик. Z2 Extreme — действительно неплохой чип по сравнению с Z1E, однако за те же деньги можно приобрести устройства с процессорами AMD Strix Halo. Возможно, они будут уступать по времени автономной работы, однако обеспечат значительно лучшую производительность.





Ноутбук OneXPlayer Apex с процессором Ryzen AI Max+ 395 и 48 ГБ ОЗУ продается значительно дешевле за $2300. Другая модель с аналогичным APU на 64 ГБ ОЗУ и с SSD на 2 ТБ продается за $2799, что также дешевле Legion Go 2.

Среди конкурентов консоли ROG Xbox Ally X на 1 ТБ продается за $1000. Конечно, такая ценовая политика Lenovo делает Legion Go 2 недоступным для широкой общественности. Lenovo Legion Go 2 вышла 31 октября 2025 года. Устройство оснащено 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920×1200 и частотой обновления 144 Гц, съемными контроллерами Legion TrueStrike и аккумулятором емкостью 74 Вт·ч.

Legion Go 2 вышел в Украине по стартовой цене от 49 999 грн.

Источник: Tom’s Hardware