

За все деньги мира: Lenovo повторно повышает цены на Legion Go 2

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

За всі гроші світу: Lenovo вдруге підвищує ціни на Legion Go 2

Из-за кризиса памяти, вызванного дата-центрами, Lenovo повышает цены на портативную консоль Legion Go 2 с 2 ТБ до $2849. 


Выпущенная в прошлом году Legion Go 2 с 1 ТБ и процессором AMD Ryzen Z2 APU изначально стоила $1049, а стоимость улучшенной версии Z2 Extreme составляла $1350. Из-за роста стоимости памяти и других компонентов цена устройства возросла до $2 тыс. 

Однако на сайте Lenovo появилась информация, что стоимость модели с 2 ТБ повысится с $1480 до $2849. Розничные сети все еще продают устройство по старой цене. В частности, в B&H указанная цена составляет $1850. На Best Buy и Costco указывается, что консоли вообще нет в наличии. 

Новая цена лишает смысла приобретения Legion Go 2, которая даже не имеет по-настоящему флагманских характеристик. Z2 Extreme — действительно неплохой чип по сравнению с Z1E, однако за те же деньги можно приобрести устройства с процессорами AMD Strix Halo. Возможно, они будут уступать по времени автономной работы, однако обеспечат значительно лучшую производительность. 


Ноутбук OneXPlayer Apex с процессором Ryzen AI Max+ 395 и 48 ГБ ОЗУ продается значительно дешевле за $2300. Другая модель с аналогичным APU на 64 ГБ ОЗУ и с SSD на 2 ТБ продается за $2799, что также дешевле Legion Go 2. 

Среди конкурентов консоли ROG Xbox Ally X на 1 ТБ продается за $1000. Конечно, такая ценовая политика Lenovo делает Legion Go 2 недоступным для широкой общественности. Lenovo Legion Go 2 вышла 31 октября 2025 года. Устройство оснащено 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920×1200 и частотой обновления 144 Гц, съемными контроллерами Legion TrueStrike и аккумулятором емкостью 74 Вт·ч.

Ранее мы писали, что Lenovo подняла розничные цены в розницу на портативную игровую консоль Legion Go 2 в Best Buy без какого-либо официального объявления Legion Go 2 вышел в Украине по стартовой цене от 49 999 грн.

У два рази швидший Cyberpunk 2077 на Lenovo Legion Go 2: кишеньковий прискорювач ШІ як генератор кадрів

Спецпроекты
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Исследование доказывает, что ридер Kindle "лучше для сна" чем бумажные книги
Инженер нашел баг в ПО китайской маски для сна: он позволял "атаковать" других владельцев электроимпульсами
Новое золото: на свадьбах в Турции начали дарить оперативную память
Snapdragon 8 Elite Gen 6: инсайдер раскрыл характеристики будущих процессоров
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
Энтузиасты собрали игровой ПК на 100 кг в викторианском радиаторе: RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D в комплекте
NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060
За что такие деньги: техноблогер сравнил аудиокабель за $4000 с кабелем Amazon Basics за $7
Камеры Samsung Galaxy S26 получили новую умную функцию, которая осталась почти незамеченной
Почти флагман: OPPO представила K15 Pro+ с Dimensity 9500s и аккумулятором на 8000 мА·ч за $540
Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро
Сколько, сколько: появились предварительные цены на процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D2
Снимайте: исследователи ToxFREE обнаружили опасные вещества в 64-х моделях наушников, они якобы вызывают рак
Еще один удар по геймерам: Micron будет скупать GDDR для видеокарт
Инсайдер: Apple уже запустила серийное производство iPhone Fold
Lenovo представила первую в мире батарею для ноутбуков емкостью 1000 Вт·ч
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Играйте не обляпайтесь: McDonald's выпустил гаджет для управления геймпадом одним пальцем во время еды
ASUS готовится рекордно повысить цены на собственные ПК
Nothing официально представила Phone 4A и 4A Pro
Обновление BIOS не помогло: процессоры Ryzen выходят из строя на материнских платах ASRock
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить