Ленту «Дюна» снимали украинскими объективами IronGlass — оператор фильма и сотрудник компании

Часть объективов, на которые снимали фильм «Дюна», произведены украинской компанией IronGlass. Об этом рассказали сотрудник компании Константин Гаркавый и оператор ленты Грейг Фрейзер.

«Почти два года ожидания и наконец-то можно сказать, что в съемочном процессе активно участвовали объективы производства IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group», — пишет Константин.

Он рассказывает, что это не первое кино с участием линз IronGlass, но фильм стал настоящим испытанием для устройств MKll компании. Корпус и механика объективов начали разрабатывать в 2021 году, в 2022 были изготовлены прототипы. Разработке помешала война, но команда компании продолжала работать; некоторые из сотрудников делал это из окопов. IronGlass смогла вовремя сделать предсерийные для Грейга Фрейзера, которые были выбраны «среди тысяч других вариантов».

«Кинокамеры были приятными и имели хорошую глубину, а также действительно хороший диапазон на выбор. Они помогли создать текстуру, которую я хотел, и советское стекло особенно подходило к тому, что мы делали, мы использовали их все гармонично и эффектно», — говорит оператор.

Компания ARRI Rental, которая предлагает кинематографистам оборудование для съемок, отмечает, что из всех эксклюзивных предложений Грейг Фрейзер выбрал переработанные кинокамеры 1980-х годов, соединив их с переработанными объективами советской эпохи, предоставленным IronGlass и некоторыми своими собственными устройствами.

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Источники: Facebook, ARRI Rental

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