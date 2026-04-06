Почему билеты на показы третьей части "Дюна" стали дефицитом задолго до премьеры

Поклонники монументальной научной фантастики Дени Вильнева готовятся к финальному акту истории Пола Атрида. Несмотря на то, что до релиза остается немало времени, спрос на просмотр в премиальных форматах уже бьет рекорды. Лента «Дюна: Часть третья» (адаптация романа «Мессия Дюны») обещает стать техническим апогеем трилогии, что заставляет зрителей заранее бронировать билеты в залы с самыми большими экранами.


Главной причиной такого ажиотажа является бескомпромиссный подход режиссера к визуальному ряду. Как и предыдущие части, завершающий фильм полностью оптимизирован под формат IMAX с иконическим соотношением сторон 1.43:1. Для съемок используются цифровые камеры серии ARRI Alexa 65 с кастомной оптикой, обеспечивающей невероятную глубину резкости и детализацию. Те, кто помнит обзор фильма «Дюна: Часть вторая» знают, насколько критичным является размер экрана для восприятия масштабов, задуманных Вильнёвым.

Ожидается, что техническая составляющая также будет включать расширенную поддержку формата IMAX 70мм в избранных кинотеатрах мира. Это позволяет получить изображение с теоретическим разрешением до 18K, что является недостижимым для стандартных цифровых проекторов. Учитывая, что Дени Вильнев уже официально работает над сценарием «Мессии», студия Warner Bros. пытается максимизировать количество залов с лазерной проекцией. Параллельно с визуальным рядом, Ганс Циммер готовит новую партитуру, и музыка к «Дюне» снова станет неотъемлемой частью 12-канальной аудиосистемы IMAX.


Прокатная стратегия предусматривает ограниченные предпоказы, на которые уже сейчас пытаются попасть наиболее преданные фанаты. Понимание того, чем IMAX отличается от обычного кинотеатра, становится решающим фактором при выборе мест. Кроме того, Warner Bros. рассматривает возможность выпуска коллекционных билетов-токенов для тех, кто успеет забронировать места в первую неделю. Дальнейшее развитие вселенной «Дюны» будет зависеть от финансовых успехов этой части хотя аналитики уже пророчат ей статус одного из самых кассовых релизов 2026 года.

Источник: The Hollywood Reporter

