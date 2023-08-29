Летающее авто Aska A5 за $789 000 получило сертификат FAA (240 км/ч и 400 км автономности)

Калифорнийский стартап Aska показал прототип летающего автомобиля A5, который должен быть готов к серийному производству в 2026 году.

Это второй стартап летающих автомобилей, который получил сертификат FAA в этом году, после Alef Aeronautics, сообщает Business Insider. Компания стремится революционизировать транспортные перевозки для клиентов, живущих вдали от офисов в дорогих городах, таких как Сан-Франциско.

Согласно заявлениям компании, A5 оснащены электродвигателями и газогенератором, который должен увеличивать запас хода. В целом модели заявили автономность до 400 км с крейсерской скоростью 340 км/ч. Он сможет взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а также горизонтально, как традиционный самолет. Заднее крыло и винты могут поворачиваться на 90 градусов для переключения между полетом вперед или вертикальной посадкой.

Главное отличие от других летающих такси с электрическими двигателями, вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — возможность ездить по земле. Для этого крылья Aska A5 могут складываться, что делает его размеры соизмеримыми с пикапом Ford F-350.

Впрочем, концепция Aska предполагает, что пользователи будут проезжать не более 10 миль от места посадки до дома или конечного места назначения.

Прототип пока на ранней стадии, поэтому кабина напоминает больше гоночный автомобиль, чем футуристическое транспортное средство из ранних рендеров. Окончательная версия будет рассчитана на четырех человек, которые будут передвигаться в роскошном интерьере.

Несмотря на планы релиза в 2026 году, Aska уже открыла предзаказ для А5. Для этого нужно внести депозит в размере 5 тыс. долларов. Цена готового летающего авто будет начинаться с 789 тыс. долларов, что сравнили с хорошо оснащенным Rolls-Royce.