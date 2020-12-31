LG Display покажет на CES 2021 примеры реального применения прозрачных OLED-панелей: в ресторане, спальне и метро





Подразделение LG Display подготовило несколько новых технологических решений в сфере прозрачных дисплеев и намерено продемонстрировать их во время проведения грядущей выставки потребительской электроники CES 2021. С учётом современных реалий, компания делает упор на полезности своих прозрачных OLED дисплеев в условиях пандемии коронавируса.

LG Display устроит физическую демонстрацию своих продуктов, но с использованием онлайн-шоурума. Одной из демонстрируемых новинок является 55-дюймовый OLED-дисплея, установленная в суши-баре. Посетители могут просматривать меню или смотреть видео на большом экране, а также наблюдать, как повара готовят еду. При этом они ограждены от поваров полупрозрачной (прозрачность 40%) футуристической гигиенической перегородкой. Для сравнения, по данным LG Display, прозрачный LCD -дисплей обеспечивает только 10% прозрачности.

В другой демонстрационной зоне компания разместит ту же 55-дюймовую прозрачную OLED-панель в конце «умной кровати», чтобы пользователь мог наслаждаться просмотром видео с близкого расстояния, не вставая с кровати, при этом панель не блокирует вид на остальную часть спальни. Экран имеет встроенные в корпус динамики Cinematic Sound OLED (CSO), поэтому внешние динамики не требуются. Одним нажатием кнопки прозрачный экран может частично или полностью прикрепиться к основному корпусу, при этом прежний режим всё ещё позволяет отображать информацию, такую ​​как время и погода. Поскольку устройство установлено на колёсах, его можно перемещать в другие комнаты и пользоваться теми же преимуществами просмотра.

LG Display дополнительно продемонстрирует, как 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей можно применить в поезде метро. Пассажиры могут смотреть наружу через прозрачный дисплей, который заменяет традиционное окно. Таким образом, они могут видеть и окружающие пейзажи, и выводимую на дисплей информацию, такую как карты линий метро, ​​информацию о погоде или новости.

Источник: Engadget