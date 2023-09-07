Lies of P ─ 7 минут геймплея с демонстрацией различного оружия

Разработчики игры Lies of P опубликовали новое геймплейное видео, в котором демонстрируются различные доступные типы вооружения. Как отмечают авторы, к ним часто обращаются с вопросом относительно системы сборки оружия, и они решили наглядно продемонстрировать, чего игрокам следует ожидать в этом отношении.

В видео продолжительностью семь с половиной минут разработчики продемонстрировали применение различных видов вооружения в сражении с врагами. Для убийства неприятелей можно использовать разнообразные мечи, кинжалы, топоры и даже лезвие пилы. Некоторые виды оружия имеют уникальные эффекты для нанесения дополнительного урона врагам.

Lies of P — это грядущая игра в жанре Action/RPG, в которой предстоит управлять андроидом Пиноккио. Пиноккио должен найти своего создателя и преодолеть бедствие, которое постигло город, пытаясь попутно стать человеком.

Игра Lies of P выйдет 19 сентября на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Она сразу же появится в каталоге Game Pass.