Новости Игры 07.09.2023 в 19:17

Lies of P ─ 7 минут геймплея с демонстрацией различного оружия

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Разработчики игры Lies of P опубликовали новое геймплейное видео, в котором демонстрируются различные доступные типы вооружения. Как отмечают авторы, к ним часто обращаются с вопросом относительно системы сборки оружия, и они решили наглядно продемонстрировать, чего игрокам следует ожидать в этом отношении.

В видео продолжительностью семь с половиной минут разработчики продемонстрировали применение различных видов вооружения в сражении с врагами. Для убийства неприятелей можно использовать разнообразные мечи, кинжалы, топоры и даже лезвие пилы. Некоторые виды оружия имеют уникальные эффекты для нанесения дополнительного урона врагам.

Lies of P — это грядущая игра в жанре Action/RPG, в которой предстоит управлять андроидом Пиноккио. Пиноккио должен найти своего создателя и преодолеть бедствие, которое постигло город, пытаясь попутно стать человеком.

Игра Lies of P выйдет 19 сентября на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Она сразу же появится в каталоге Game Pass.

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