Новости Украина 26.01.2024 в 09:49 comment views icon

lifecell хочет через суд запретить Vodafone использовать услугу «Сохранение номера»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Оператор связи lifecell подал судебный иск против другого оператора — «Vodafone Украина». Компания требует, чтобы суд обязал ПАО «ВФ Украина» прекратить предоставление услуг «Сохранение номера». Иск подан в Хозяйственный суд Киева.

Согласно судебной документации, lifecell считает, что услуга «Сохранение номера» противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право на предоставление электронных коммуникационных услуг и право на получение прибыли. Суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу, говорится в Постановлении Хозяйственного суда Киева. Подготовительное заседание назначено на 5 февраля 2024 года в 16:10.

Напомним Vodafone позиционирует услугу «Сохранение номера» как способ контроля своего номера и защиты от мошеннических действий.

«Если вы хотите защитить ваш номер от несанкционированного переноса в другую мобильную сеть с помощью «Услуги переноса номера», рекомендуем подключить услугу «Сохранение номера», – заявляет оператор на своем сайте.

Следует отметить, что в декабре прошлого года НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи) оштрафовала оператора Vodafone из-за отказа 37 абонентам в переходе в другую сеть с сохранением номера. Сумма штрафа составила 68 тыс. грн.

Однако компания Vodafone не согласилась с этим решением и начала процесс обжалования его в суде.

Источник: форбс

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