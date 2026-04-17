Vodafone и lifecell запустили дешевые тарифы за 190 и 200 грн в месяц: но есть нюанс

Вадим Карпусь

На рынке мобильной связи появились новые бюджетные предложения для людей в возрасте от 55 лет. Сразу два оператора — Vodafone и lifecell — обновили условия тарифов, сделав акцент на низкой абонплате, большом количестве минут и мобильном интернете.


Vodafone запустил акцию POVAGA за 200 грн/мес

Оператор предложил акцию POVAGA для новых абонентов 55+. Фактически речь идет контракт с фиксированной ценой 200 грн в месяц в течение года.

За эти деньги пользователь получает:

  • безлимитные звонки внутри сети Vodafone
  • безлимитный мобильный интернет в Украине
  • 1000 минут на другие сети и звонки в ЕС (27 стран)
  • 15 ГБ интернета в роуминге по ЕС
  • 150 SMS по Украине и Европе

Чтобы подключиться, нужно до 31 мая 2026 года прийти в магазин оператора с паспортом и ИНН и перенести номер от другого оператора. Номер останется тем же самым. Контрактная форма также дает дополнительную защиту номера. Подробная информация об акции POVAGA доступна на сайт оператора.


lifecell предлагает тариф «Забота» за 190 грн/мес

В lifecell расширили доступ к тарифу «Забота». Теперь его могут подключить все абоненты от 55 лет — как новые, так и действующие, включая переход через MNP.

Базовые условия следующие:

  • безлимитные звонки в сети lifecell
  • 1000 минут на другие операторы в Украине
  • 20 ГБ мобильного интернета
  • безлимитный трафик для популярных приложений (YouTube, Viber, Facebook, TikTok и т.д.)

Цена — 190 грн в месяц, и она зафиксирована до конца 2027 года. Дополнительно пользователям доступна услуга «Тарифная подписка», которая позволяет оплатить пользование тарифом до 12 пакетов услуг наперед. В случае такой оплаты ежемесячная стоимость тарифа снижается до 161,50 грн вместо стандартных 190 грн.

Новые пользователи могут начать со стартовых пакетов «Универсальный» или «Макси», а также перейти с сохранением номера. Для подключения нужно подтвердить возраст и предоставить копию паспорта. Подробнее узнать об условиях тарифа «Забота» можно на сайт оператора.

