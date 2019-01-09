lifecell начал развертывание сети NB-IoT для умных счетчиков Киевгаза в диапазоне 1800 МГц

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Оператор мобильной связи lifecell первым в Украине начал развертывание рабочей NB-IoT сети для «умных» устройств от ПАО «Киевгаз», которая позволит дистанционно фиксировать показания газовых счетчиков, отслеживать стабильность подачи газа и своевременно предупреждать возможные утечки газа. Проект реализовывается при поддержке компаний Ericsson, Odine Solutions и Affirmed Networks.

lifecell завершил первый этап развертывания сети Интернета вещей по технологии NB-IoT в диапазоне 1800 МГц. Эта технология позволит подключить к каждой базовой станции десятки тысяч «умных» устройств. Специалисты ПАО «Киевгаз» разработали и установили приборы дистанционной передачи показаний счетчиков (адаптеры) на счетчики потребления газа, позволяющие автоматически считывать и передавать данные в круглосуточном режиме через NB-IoT сеть lifecell на сервер ПАО «Киевгаз» в системы тарификации и мониторинга.

Пилотный проект был развернут при поддержке Odine Solutions и Affirmed Networks на базе виртуализированной пакетной сети Affirmed Networks и радиооборудования компании Ericsson. Право на использование радиочастот для сети NB-IoT, предназначенной для «интернета вещей», lifecell получил в июле 2018 года. Все необходимые лицензии для запуска этого проекта, а также консультационные услуги для развертывания IoT сети на коммерческой инфраструктуре оператора lifecell, были предоставлены компанией Ericsson.

«Мы довольны оперативным решением lifecell касательно внедрения сети NB-IoT в Украине, потому что новые технологии предоставляют возможность экономии ресурсов питания адаптеров и позволяют дистанционно получать информацию из труднодоступных мест (например, подвалов). Наши адаптеры дают возможность считывать и передавать показатели не только со счетчиков газа, а и со счетчиков воды, тепла, электроэнергии и других приборов с импульсным или цифровым выходом» — отметил директор департамента информационных технологий ОАО «Киевгаз» Мельничук Анатолий.

Тестирование было проведено с помощью специальных адаптеров к счетчикам газа ПАО «Киевгаз», которые разместили в нескольких зонах Киева. Результаты теста были признаны удовлетворительными, что позволяет начать масштабировать NB-IoT сеть lifecell на территорию всей столицы для обеспечения передачи показателей всех счетчиков на сервер ПАО «Киевгаз». Развертывание сети lifecell на территории области и других городов позволит любым предприятиям и потребителям использовать адаптеры NB-IoT.

Отметим, что NB-IoT (NarrowBand IoT или NarrowBand Internet of Things) ― это лицензированный стандарт сотовой связи на базе технологии LTE для обмена данными между устройствами. Особенностями стандарта NB-IoT является оптимизация подключения большого количества устройств с малым объемом передачи данных; эффективное использование радиочастотного ресурса (ширина полосы одного канала ― 180 кГц); сверхнизкое потребление электроэнергии устройствами, что позволяет им работать до 10 лет без замены элемента питания; увеличенное покрытие сети.

Напомним, что в прошлом году lifecell развернул первую в Украине виртуализированную мобильную сеть NFV, которая позволит оператору быстро мигрировать на стандарт 5G.

Источник: lifecell