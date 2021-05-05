lifecell оголосив результати 1 кварталу 2021 року: зростання доходу на 20,2% і EBITDA на 34,9%





Оператор lifecell оголосив фінансові та операційні результати діяльності за 1 квартал 2021 року, продемонструвавши позитивний чистий прибуток. Так, дохід lifecell збільшився на 20,2% ― до 1,889.2 млн грн проти 1,580.1 млн грн в 1 кв. 2020 р. переважно завдяки розширенню абонентської бази й отриманню вищого доходу від передачі даних. Це відбулося попри зниження доходу від роумінгу в 1 кв. 2021 р. внаслідок пандемії.

За 1 кв. 2021 р. показник EBITDA збільшився на 34,9% на річній основі ― до 1,076.8 млн грн проти 798.2 млн грн у 1 кв. 2020 р. У результаті маржа EBITDA в 1 кв. 2020 р. зросла до 56,7%, якщо порівняти з 50,5% в аналогічному періоді 2020 р. Це відбулося завдяки значному зростанню доходу, зниженню експлуатаційних витрат і суворому контролю над загальними витратами під час пандемії.

У 1 кварталі 2021 р. капітальні інвестиції зменшились на 9,9% ― до 572.4 млн грн проти 635.3 млн грн у 1 кв. 2020 р. Також lifecell зафіксував чистий прибуток розміром 83,2 млн грн проти 150,9 млн грн чистого збитку в 2020 р.

На річній основі активна 3-місячна абонентська база в 1 кварталі 2021 р. зросла на 6,7% — до 8.0 млн проти 7.5 млн у 1 кв. 2020 р. Активна 3-місячна абонентська база 4.5G-користувачів зросла за рік на 40% і досягла 66% від загальної кількості дата-користувачів станом на кінець 1 кв. 2021 р. Збільшення кількості 4.5G-користувачів сприяло збільшенню споживання дата-трафіку. Середнє споживання даних на одного користувача зросло на 31% на річній основі завдяки 4.5G-користувачам, які стали споживати на 22% більше даних на річній основі — 13 ГБ на місяць.

ARPU та MOU: у звітному періоді активний 3-місячний ARPU зріс на 13,2% в річному обчисленні та становив 78,7 грн проти минулорічного показника в 69,5 грн у 1 кв. 2020 р. переважно завдяки збільшенню споживання даних. Водночас показник 12-місячного активного MoU зріс за рік на 8,8% ― до 177,2 хвилин (проти 162,8 хвилин у 1 кв. 2020 р.). lifecell також залишився лідером за показником проникнення смартфонів в мережі, який на кінець 1 кв. 2021 р. досягнув 82%.

Зазначимо, що минулого тижня lifecell запустив новий тариф «Гнучкий Лайф», що підлаштовується під потреби абонента.

Джерело: lifecell