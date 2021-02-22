lifecell оголосив результати 4 кварталу та всього 2020 року (компанія вперше за 16 років стала прибутковою за підсумками року)
Оператор lifecell підсумовав фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2020 року та весь рік у цілому. У 2020 році дохід lifecell збільшився на 14.2% за рік — до 6,835.8 млн грн (проти 5,983.8 млн грн у 2019 році). В четвертому кварталі 2020 року дохід оператора збільшився на 22.8% — до 1,913.8 млн грн (проти 1,557.9 млн грн у четвертому кварталі 2019 року). Таке збільшення доходу зумовлене зростанням абонентської бази та підвищеним споживанням послуг мобільного інтернету та голосових послуг попри зниження доходів від роумінгу.
|Фінансові дані lifecell
|Квартал
|Рік
|4 кв. 19
|4 кв. 20
|Річний
% змін
|2019
|2020
|Річний
% змін
|Дохід, млн грн
|1,557.9
|1,913.8
|22.8%
|5,983.8
|6,835.8
|14.2%
|EBITDA, млн грн
|818.6
|1,042.9
|27.4%
|3,243.4
|3,630.9
|11.9%
|EBITDA маржа (%)
|52.5%
|54.5%
|2.0пп
|54.2%
|53.1%
|(1.1пп)
|Чистий прибуток / (збиток), млн грн
|(215.0)
|2,736.7
|н.з.
|(1,113.6)
|2,588.7
|н.з.
|Капітальні інвестиції, млн грн
|639.9
|1,545.7
|141.6%
|1,895.3
|3,482.4
|83.7%
За рік показник EBITDA підвищився на 11.9% — до 3,630.9 млн грн (проти 3,243.4 млн грн у 2019 році). В четвертому кварталі 2020 року показник EBITDA виріс на 27.4% на річній основі — до 1,042.9 млн грн (проти 818.6 млн грн у 4 кварталі 2019 року). Водночас у 2020 році маржа EBITDA за рік зросла на 2.0 пункти — до 54.5% проти 52.5% у 2019 році. lifecell зафіксував чистий прибуток у розмірі 2,588.7 млн грн проти чистого збитку 1,113.6 млн грн у 2019 році. Сума відстроченого податку на прибуток склала 2,581.7 млн грн у четвертому кварталі 2020 р., що також мало позитивний вплив на показник чистого прибутку.
На річній основі активна 3-місячна абонентська база в 2020 році зросла на 9.5% — до 8.1 мільйона (проти 7.4 мільйона в 2019 році). Активна 3-місячна абонентська база 4.5G-користувачів виросла за рік на 42% і досягла 63% від усієї кількості дата-користувачів станом на кінець четвертого кварталу 2020 року. Збільшення кількості 4.5G-користувачів разом зі зростаючим обсягом споживання даних, який виріс на 32% на річній основі, сприяв загальному росту споживання даних. Відповідно середнє споживання даних на одного користувача зросло на 46% на річній основі, як порівняти з 4 кварталом 2019 року.
|Операційні дані lifecell
|4 кв.19
|4 кв.20
|Річний
% змін
|2019
|2020
|Річний
% змін
|Кількість абонентів, млн
|8.9
|9.3
|4.5%
|8.9
|9.3
|4.5%
|Активних (3 місяці)
|7.4
|8.1
|9.5%
|7.4
|8.1
|9.5%
|MoU хвилини (12 місяців)
|157.0
|185.5
|18.2%
|149.0
|176.2
|18.3%
|ARPU (щомісячний дохід на абонента) змішаний, грн
|58.3
|69.6
|19.4%
|54.0
|63.3
|17.2%
|Активних (3 місяці), грн.
|73.3
|79.9
|9.0%
|71.8
|74.1
|3.2%
Активний 3-місячний ARPU виріс на 3.2% в річному обчисленні та становив 74.1 грн порівняно з минулорічним показником 71.8 грн. Водночас показник 12-місячного активного MoU виріс за рік на 18.3%, і на 18.2% в 4 кварталі на річній основі. lifecell залишався лідером за показником проникнення смартфонів в мережі, який на кінець 4 кварталу досягнув 81%. Оператор також продовжував розширювати своє портфоліо цифрових продуктів.
«2020 рік став визначним в історії lifecell. Нам вдалося вперше за 16 років існування компанії вийти на річний прибуток попри численні бар’єри: від недосконалого регулювання ринку до раптової пандемії. Водночас компанія зробила значний внесок у боротьбу з COVID-19. Ми придбали апарати ШВЛ, надали мобільний зв’язок медикам без додаткової плати та підтримали абонентів інноваційними цифровими послугами, що полегшують життя та роботу під час карантину. Сьогодні в мене є всі підстави вважати, що минулий рік був лише початком, і lifecell продовжить свою історію успіху. Оператор буде й надалі запроваджувати інновації в Україні, захищати свободу українських абонентів попри недосконалу конкуренцію та боротиметься за приведення ринкового регулювання у відповідність до кращих світових практик», — прокоментував Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.
Джерело: lifecell