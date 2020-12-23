lifecell развернул indoor-покрытие на базе 5G-ready Ericsson Radio DOT System в одном из киевских ТРЦ

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Оператор мобильной связи lifecell сообщил об установке оборудования 5G-ready Radio Dot Ericsson, которое впервые применяется в Украине. Проект был реализован в киевском ТРЦ Retroville для обеспечения сплошного 4G-покрытия во внутренних помещениях общей площадью более 120 334 кв.м.

В данный момент с помощью этого оборудования оператор предоставляет своим абонентам услуги скоростного 4G-интернета во всех помещениях торгового центра, а в будущем сможет обеспечить 5G-покрытие внутри помещений с помощью программных перенастроек.

«Мы продолжаем разворачивать 4G-покрытие, в частности обеспечивая качественную связь внутри помещений. Важными факторами при выборе оптимального решения для indoor-покрытия являются технические характеристики оборудования, которые позволяют обеспечить растущий спрос наших абонентов на использование дата-сервисов. Еще одна важная составляющая ― это перспектива быстрой перенастройки и дальнейшего использования этого оборудования после запуска пятого поколения связи. 5G-ready Radio Dot от Ericsson стало решением, которое отвечает всем требованиям для обеспечения наших абонентов качественной связью внутри зданий и будет гарантировать работу сети 5G, когда эта технология станет доступной в Украине» — отметила Татьяна Костыркина, менеджер проекта компании lifecell.

В компании отметили, что микроантенна Radio Dot System ― компактное устройство весом 300 грамм, установка одной антенны занимает 4 минуты. При этом использование Radio Dot System позволяет повысить пропускную способность сети в несколько раз и свести к нулю количество обрывов связи. Энергопотребление Radio Dot System ниже, чем у традиционных решений для обеспечения покрытия внутри зданий.

«Главная задача решения Ericsson Radio Dot System ― обеспечение мобильной связи высокого качества внутри помещений. С помощью инновационного активного антенного элемента Radio Dot System предоставляет покрытие и емкость для различных пользователей в средних и больших помещениях. Растущий спрос на качественный интернет для просмотра потокового видео с разрешением 4K / 8K и другие развлекательные сервисы требуют от операторов развертывания отдельного покрытия внутри зданий. И мы рады поддержать lifecell для обеспечения полноценного indoor-покрытия 4G, а впоследствии и 5G, когда появится спрос на сервисы на базе 5G» — прокомментировал Игорь Сребродольський, директор по развитию бизнеса в Украине компании Ericsson.

В Ericsson отметили, что с приходом следующего поколения связи Radio Dot System сможет работать в частотном диапазоне 3-6 ГГц и достигать скорости передачи данных до 2 Гбит/с.

Источник: lifecell