lifecell розширив покриття 4G в Україні на 661 н.п., а його абоненти спожили на 82% більше мобільного трафіку





У березні ще в 661 населеному пункті України з кількістю мешканців понад 358 тис. осіб стало доступне покриття швидкісного мобільного інтернету lifecell. Зокрема, мережу було розширено в 655 містечках із населенням до 5 тис. осіб і в 6 містах із населенням до 25 тис. осіб у різних областях України.

Оператор проаналізував споживання дата-трафіку в березні. Абоненти lifecell, які користуються 4G, спожили на 82% більше мобільного інтернет-трафіку порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Водночас загальний обсяг використаного дата-трафіку в мережі оператора в березні зріс на 49% на річній основі.

Однією з основних причин росту трафіка є розширення покриття в діапазоні 900 МГц, яке стало можливим після проведення операторами рефармінгу радіочастотного спектру в цьому діапазоні. Це надало змогу мешканцям сільської місцевості та невеликих міст користуватися швидкісним мобільним інтернетом.

Лідери серед населених пунктів за споживанням мобільного інтернет-трафіку в березні:

до 5 тис. — м. Бібрка, Перемишлянський район, Львівська обл.

до 25 тис. — м. Козятин, Хмельницький район, Вінницька обл.

до 50 тис. — м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська обл.

до 100 тис. — м. Бориспіль, Київська обл.

до 500 тис. — м. Черкаси, Черкаська обл.

до 1 млн — м. Львів, Львівська обл.

У категорії міст із населенням понад 1 млн осіб перше місце традиційно посідає столиця, далі йдуть Одеса, Харків і Дніпро.

Цікаво, що українці не телефонували в більшому обсязі — порівняно з березнем 2020 року кількість голосових дзвінків не змінилася.

Джерело: lifecell