lifecell совместно с YASNO запускает SMS-информирование об отключении электроэнергии (пока только в Киеве)

lifecell анонсировал доступность новой услуги — SMS-напоминание о возможных стабилизационных или экстренных отключениях электроэнергии. Ее запуск стал возможен благодаря дальнейшему расширению сотрудничества мобильного оператора с энергоснабжающей компанией YASNO.

Желающие абоненты lifecell уже могут активировать сервис без всяких доплат, однако заметьте, что услуга работает только в Киеве. Для этого необходимо отправить короткий USSD-запрос *277#, выбрать опцию «Активировать» и ввести номер группы энергопотребления. После активации SMS-уведомления о стабилизационных и экстренных отключениях электроэнергии будут поступать из номера 277.

При необходимости в голосовом меню *277# также можно узнать номер группы по адресу и заказать информирование только об экстренных отключениях электроэнергии. В таком случае SMS о стабилизационных отключениях не будут поступать.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Также следует обратить внимание на дисклеймер lifecell:

«Источником данных для отправки SMS-уведомлений являются графики отключения компании Yasno. lifecell не несет ответственности за соответствие фактического отключения света данным из графиков отключений. Если сеть lifecell отсутствует, абоненты не смогут получить уведомление об отключении электроэнергии, несмотря на то, что они фактически были отправлены из SMS-центра lifecell.

Если учесть сложную ситуацию в энергосистеме Украины, а также частые проблемы соблюдения обнародованных графиков отключений и информирования об аварийных отключениях в том же Киеве, возникает закономерный вопрос о целесообразности сервиса lifecell. Остается надеться, что в конце концов он окажется полезным.

Еще в lifecell напоминают абонентам о необходимости своевременной оплаты счетов за электроэнергию и рекламируют другой свой сервис — платежное приложение Paycell, которое позволяет оплачивать с мобильного счета различные услуги без введения реквизитов банковской карты, в том числе и коммунальные, и получать за это различные бонусы, например 5 ГБ мобильного трафика после первой оплаты любых услуг на сумму свыше 100 грн.