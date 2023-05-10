lifecell за первый квартал получил 515,6 млн грн чистой прибыли — в 2,5 раза больше, чем год назад

lifecell подытожил финансовые и операционные результаты деятельности в первом квартале 2023 года — если кратко, один из трех крупнейших мобильных операторов Украины довольно неплохо прошел отчетный период, улучшив все ключевые финпоказатели. Правда, 3-месячная активная база уменьшилась до 8,6 млн. абонентов.
- За январь-март lifecell получил доход в размере 2,7 млрд грн — на 16,5% больше, чем в прошлом (2,3 млрд). Итогом квартала стала чистая прибыль в размере 515,6 млн грн против 209,4 млн грн год назад.
- Капитальные инвестиции уменьшились на 10,3% — до 638,0 млн грн против 711,6 млн грн в 1 кв. 2022 г.
- Активная 3-месячная абонентская база за год уменьшилась на 3,4% — с 8,9 млн до 8,6 млн, но выросла на 1,2% по сравнению с 4 кв. 2022г. В lifecell объясняют это войной.
- ARPU (ежемесячный доход на абонента за три месяца) вырос на 24,1% к прошлому году и достиг 104,6 грн против 84,3 грн в прошлом году, а показатель 12-месячного активного MoU (среднее ежемесячное количество использованных минут) уменьшился за год на 21,5% ― со 170 мин. до 133,5 мин.
- Доля смартфонов в сети на конец четвертого квартала достигла рекордных 84,6%.