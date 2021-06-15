lifecell запускає акцію «Літній драйв» з безлімітним інтернетом на вихідні, свята й у нічний час





Оператор мобільного зв’язку lifecell оголосив про запуск акції «Літній драйв», за умовами якої абоненти отримають на вихідні, свята й у нічний час буднів додатковий пакет послуг безлімітного інтернет-трафіку.

За умовами акції її учасники зможуть користуватися безлімітним обсягом інтернет-трафіку цілодобово у вихідні та святкові дні, а також у будні в нічний час (з 00:00 до 07:00). Акційний пакет послуг надається на період дії оплаченого пакету послуг.

Для нових абонентів lifecell ця пропозиція може бути підключена автоматично, якщо в період дії акції вони оплатять пакет послуг із переліку за посиланням на 4 тижні або 30 днів (залежно від умов їхнього тарифного плану). В акції можуть взяти участь індивідуальні абоненти lifecell, які обслуговуються на умовах тарифних планів «Лайфхак», «Вільний Лайф», «Смарт Лайф», «Зроби сам», «Жара GO» та інших популярних тарифів із переліку на сайті оператора. Для таких абонентів «Літній драйв» буде підключено автоматично.

Абоненти, які вже користуються послугами lifecell, також можуть взяти участь в акції. Підключитися до неї користувачам Android можна без додаткової плати завдяки опції «За посмішку» в мобільному застосунку «Мій lifecell» (невдовзі ця функція буде доступна користувачам iOS). Якщо у абонента не встановлений застосунок «Мій lifecell», то для підключення «Літнього драйву» потрібно набрати * 480 # і сплатити 50 грн.

Акція «Літній драйв» стартує 14 червня і триватиме до 31 серпня 2021 року, детальніше про її умови можна дізнатися за наступним посиланням.

Джерело: lifecell