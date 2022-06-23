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lifecell запустил акцию «Байрактар» — заказ трех любых дней безлимита на интернет и звонки

lifecell запустил акцию «Байрактар» — заказ трех любых дней безлимита на интернет и звонки

Оператор мобильной связи lifecell запустил акцию «Байрактар», в рамках которой абоненты оператора смогут заказать три безлимитных дня мобильного интернета и голосового трафика при уплаченном пакете услуг.

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Уникальность предложения «Байрактар» на рынке телеком-услуг заключается в том, что абонент может заказать снятие лимитов на услуги в определенные дни, даже если его тарифный план этого не предполагает. При этом он сам выбирает дни, когда у него есть потребность воспользоваться увеличенным объемом интернета и минут на разговоры. Безлимит на мобильный Интернет и звонки будет действовать 24 часа с момента заказа.

Байрактар можно вызвать трижды за один период действия оплаченного пакета услуг. Безлимитные дни можно выбирать как по отдельности, так и три дня подряд. В период действия акции абонент может вызвать неограниченное количество «Байрактаров» при перезаказе пакета услуг до истечения срока его действия.

«Работа турецких ударных беспилотников в защите Украины от оккупантов вдохновила нас запустить одноименную акцию для абонентов lifecell. Наш «Байрактар» устраняет все барьеры в общении на 24 часа – столько же времени может непрерывно провести в полете БПЛА Bayraktar. Надеемся, что безлимитные дни интернета и звонков помогут нашим абонентам оставаться на связи в это непростое время», – говорит Вадим Приходько, руководитель департамента маркетинга lifecell.

Новые абоненты lifecell, активировавшие начальные пакеты оператора с 22 июня 2022 года, получают возможность принять участие в акции автоматически и бесплатно.

Чтобы активировать «Байрактар», им нужно оплатить пакет услуг и набрать *777# со своего телефона. Подключение к акции активных абонентов производится по тому же USSD-коду и стоит 25 грн одноразово. В акции также могут участвовать бизнес-клиенты lifecell.

Акция продлится с 22 июня по 31 августа 2022 года на всей территории Украины, кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий.

Больше информации об условиях акции «Байрактар» доступны по следующей ссылке.


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