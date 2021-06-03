lifecell запустив 4G ще в 343 населених пунктах України де проживає майже 200 тис. мешканців





Оператор мобільного зв’язку lifecell повідомив, що швидкісний мобільний інтернет 4G з’явився ще в 343 населених пунктах, де проживає 196 тис. українців. Таким чином станом на кінець травня 4G-покриття оператора доступне в 10,911 населених пунктах, де мешкає 27,9 млн осіб.

Оператор активно працює над розгортанням покриття, яке дозволить скоротити розрив у доступі до цифрових послуг між невеликими населеними пунктами та містами в усіх областях України. Зокрема, минулого місяця lifecell запустив 4G у 339 населених пунктах, де проживає менше 5 тис. осіб, і в 4 н.п. до 25 тис. осіб.

Із розгортанням мережі зростало і споживання дата-трафіку. Так, абоненти lifecell, які користуються 4G, спожили в травні на 81% більше мобільного інтернет-трафіку, як порівняти з аналогічним періодом 2020 року. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020 року, то кількість голосових дзвінків, здійснених у мережі lifecell у травні цьогоріч, зменшилася на 3%.

Лідери серед населених пунктів за використанням мобільного інтернет-трафіку минулого місяця:

до 5 тис. — м. Батурин Ніжинського району Чернігівської обл.

до 25 тис. — м. Здолбунів Рівненського району Рівненської обл.

до 50 тис. — м. Фастів Фастівського району Київської обл.

до 100 тис. — м. Умань Черкаської обл.

до 500 тис. — м. Вінниця Вінницької обл.

до 1 млн — м. Запоріжжя Запорізької обл.

У категорії міст із населенням понад 1 млн осіб перше місце посідає столиця, далі йдуть Одеса та Харків.

Зазначимо, що lifecell запустив акцію «Оце так номер!» для тих абонентів, які вирішили перенести свій номер до оператора. Відповідно до її умов, абоненти, які в цей період перенесуть свій номер до lifecell, отримають 10 ГБ і 100 хвилин для дзвінків на всі мобільні номери по Україні. Ці бонуси нараховуватимуться на початку кожного місяця і будуть доступні протягом 10 днів.

Джерело: lifecell