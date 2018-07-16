Lockheed Martin распечатала на 3D-принтере титановую деталь для спутника диаметром целых 1,16 м

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin только что успешно завершила финальную часть процедур контроля качества огромного титанового купола диаметром 1,16 м, предназначенного для топливных баков космических аппаратов.

Это не просто купол, деталь была распечатана на 3D-принтере и является самым большим космическим компонентом, когда-либо созданным подобным образом. В нём может поместиться 283 литра кофе или 530 пончиков.

Сам титановый резервуар состоит из трёх частей, соединённых между собой методом сварки: два купола, которые служат в качестве колпачков, и цилиндр, изготовленный традиционным способом. Титан был выбран неслучайно. Это идеальный для космической отрасли материал, он лёгкий и прочный. Тем не менее, компании в основном используют традиционные технологии производства, которые могут занять годы. При этом, 80% материала идёт в отходы. Как отмечает Рик Эмброуз (Rick Ambrose), вице-президент Lockheed Martin, на создание купола методом 3D-печати потребовалось всего три месяца.

3D-печать имеет огромный потенциал для космической промышленности, он предоставляет производителям возможность создавать космические аппараты быстрее и дешевле. Купол для топливного бака – не единственный продукт Lockheed Martin, распечатанный на 3D-принтере. У компании уже есть опыт в создании корпуса для военной спутниковой системы связи и компонентов для межпланетной станции NASA «Юнона». Кроме того, Lockheed Martin планирует построить капсулу для экипажа корабля «Орион» с не менее ста деталями, распечатанными на 3D-принтере.

Источник: lockheedmartin